Cargo, Andra şi Nicole Cherry, câştigători la RMA

Andra, CRBL, Deepcentral, Voltaj şi Nicole Cherry s-au numărat printre câştigătorii galei Romanian Music Awards (RMA), desfăşurată sâmbătă seară, în Piaţa Sfatului din Braşov, în prezenţa a peste 20.000 de spectatori. Primul premiu al serii a fost acordat lui Alex Velea, la categoria Best on social media, cel care şi-a adjudecat şi premiul pentru cea mai bună voce masculină / Best Male. La categoria Best Dance, premiul a fost obţinut de CRBL ft. Adda, pentru piesa „Petre“. De asemenea, câştigătoare la categoria Best Album a fost trupa Deepcentral.

Premiul special / Teen Icon Award le-a revenit tinerilor de LaLa Band, iar premiul la categoria Best New Act a fost câştigat de Nicole Cherry, cu „Memories“, artista de doar 14 ani fiind distinsă şi cu premiul unui post de radio.

Cea mai bună artistă / Best Female a fost desemnată Andra, iar premiul Lifetime, care încununează o carieră de succes, a fost acordat rockerilor de la Cargo.