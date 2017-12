Cargo, cap de afiș la Out of Doors Fest

Cea de-a patra ediție a Out of Doors Fest bate la ușă, iar cei care nu și-au cumpărat încă bilete trebuie să se grăbească și să profite de oferta specială valabilă până la 1 august, când un tichet poate fi cumpărat cu 30 de lei. În ziua concertului, un bilet va costa 35 de lei.

„În vara aceasta, tu știi unde va fi distracția! Out of Doors Fest, 5 - 6 august 2016, White Horse Rock’n Roll Costinești - două zile de festival care reunesc unele dintre cele mai bune voci și trupe din România. Vă așteptăm să retrăim împreună atmosfera Costineștiului de odinioară!”, spun organizatorii evenimentului.

Pe 5 august, în prima zi a Out of Doors Fest, pe scenă vor urca timișorenii de la Cargo. Lista continuă cu: The R.O.C.K., Dan Helciug cu Spitalul de Urgență și Mihai Mărgineanu Band. Pe 6 august, buna dispoziție va fi întreținută de Vița de Vie, Bucovina, Trooper, ZOB și... Cred că Sunt Extraterestru.

Biletele pot fi achiziționate de la sediul clubului Doors din Constanța, de la terasa White Horse din Costinești și online, pe adresa www.iabilet.ro. „Intrarea la eveniment, în fiecare dintre cele două zile de festival, se va face începând cu ora 18.00. Ora de începere a concertelor este 20.00. Estimare oră de încheiere concerte: 24.00”, precizează organizatorii.

