„Cargo“, din nou aproape de fanii constănţeni

Aşa cum şi-au obişnuit fanii constănţeni, an de an, cu prezenţa lor în clubul „Phoenix“, componenţii trupei „Cargo“ nu vor înşela aşteptările publicului nici la acest sfîrşit de an. După ce, în luna aprilie, Adrian Bărar (chitară/voce), Adrian Igrişan (chitară/voce), Cristian Pup (clape), Alin Achim (bass) şi Tavi Pilan (tobe) s-au reîntîlnit cu numeroşii lor admiratori de la malul mării, formaţia care, de curînd, a primit „Discul de aur“, recidivează, la acest sfîrşit de toamnă. Cei cinci membri „Cargo“ îşi invită fanii, în această sîmbătă, de la ora 21.30, să petreacă alături de ei, în clubul „Phoenix“, cîteva ore cu muzică de suflet.

În cei 23 de ani de existenţă, „Cargo“ s-a prezentat în faţa fanilor cu numeroase concerte live şi cu nouă albume. Ultimul dintre ele, „XII“, a fost lansat în 2007, pentru a marca cei 22 de ani de carieră ai trupei. Albumul aniversar este un „Best of“ care cuprinde piese din întreaga carieră a trupei, reorchestrate şi reînregistrate în întregime, precum „Bagă-ţi minţile în cap“, „Ploaia“, „Nu mai am ţigări“, „Spiritus sanctus“, „Povestiri din gară“ sau „Ziua vrăjitoarelor“. Aceste hituri, alături de alte piese îndrăgite ale trupei, precum „Alături de voi“ sau „Ca o stea“ vor fi cîntate, cu siguranţă, la unison cu fanii, sîmbătă, în clubul „Phoenix“. „Aproape de voi“, melodie interpretată de public şi acompaniată de membrii „Cargo”, este prima piesă de pe albumul multimedia cu dublu CD, „XII“.