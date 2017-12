Cargo, Vița de Vie și Mărgineanu vă așteaptă la Out of Doors Fest!

A mai rămas o lună până la unul dintre cele mai bune evenimente ale verii: Out of Doors Fest 2016. Locul de desfășurare pentru cea de-a IV-a ediție a festivalului este White Horse Rock’n Roll din Costinești. Timp de două seri, pe 5 și 6 august, de la ora 20.00, iubitorii muzicii bune sunt invitați să se distreze pe ritmuri rock și folk, alături de unele dintre cele mai bune voci și trupe din România.

Vineri, 5 august, vor cânta în stațiunea tineretului: Cargo, The R.O.C.K., Dan Helciug și Spitalul de Urgență, precum și Mihai Mărgineanu Band. Sâmbătă, 6 august, buna dispoziție va fi întreținută de Vița de Vie, Bucovina, Trooper, ZOB și... Cred că Sunt Extraterestru.

Intrarea la eveniment, în fiecare dintre cele două zile de festival, se va face începând cu ora 18.00, iar concertele se vor desfășura între orele 20.00 și 24.00.

BILETE LA PREȚURI PROMOȚIONALE

Luna aceasta, biletele pot fi achiziționate la prețul de 30 de lei/zi. De la 1 august, un tichet va costa 35 de lei/zi. Biletele se găsesc în vânzare la sediul Doors Club Constanța și la terasa White Horse din Costinești și online pe adresa: www.doorsclub.ro. Luând ca reper edițiile anterioare, organizatorii se așteaptă în cele două zile de festival la 3.000 de spectatori.

ARTĂ MUZICALĂ DE LA VÂRSTE CÂT MAI FRAGEDE

„Out Of Doors Fest este mai mult decât un festival de muzică, el reprezintă o formă de manifestare a spiritului liber și creator, dorința de autodefinire și reîmprospătare a legendei ce făcea din Costinești unul dintre cele mai râvnite locuri de agrement și bună dispoziție, o oază de tinerețe și vivacitate. Out Of Doors Fest este un proiect construit pentru tineri, la care participă, în mod natural, toți consumatorii de artă muzicală, de la vârste cât mai fragede până la cele înaintate”, spun organizatorii.

TREI ANI DE SUCCES

Prima ediție Out Of Doors Fest a avut loc în 2013, în parcarea Maritimo Shopping Center, pe parcursul a trei zile, cu artiști precum: Zdob și Zdub, Vița de Vie, ROA și Timpuri Noi. Cea de a doua ediție s-a desfășurat pe plaja Doors, în Mamaia Nord. Timp de două seri, atmosfera a fost întreținută de Alternosfera, Cargo, E.M.I.L., Omul cu Șobolani și mulți altii. Cea de-a treia ediție a avut loc la Costinești, la White Horse Rock ’n' Roll - loc emblematic pentru muzica rock și lumea bună din Costinești, alături de: Treișpe Cuvinte, Popa Șapkă, Omul cu Șobolani, Vama, Maddriven, Ramm Brand(t) - Tribute to Rammstein, Desant, Trooper, Zdob si Zdub.

Citește și:

Rockerii au petrecut la Costinești