Cargobot grecesc cu trei români la bord, capturat de piraţi

Ministerul elen al Marinei Comerciale a anunţat că un cargobot grecesc cu 24 de persoane la bord, dintre care 17 filipinezi, trei greci, trei români şi un ucrainean, a fost capturat joi, 19 martie, de piraţii somalezi din Golful Aden. “Nava Titan, sub pavilion al statului Saint Vincent şi Grenadinele, ce aparţine companiei Albamar Shipping, naviga din Marea Neagră spre Coreea, cînd a fost atacată de piraţi. Am informat centrele antipiraterie din regiune”, a spus un oficial sub acoperirea anonimatului. Atacurile s-au intensificat în ultimul an în apele Somaliei, iar piraţii au obţinut milioane de dolari din răscumpărări. De exemplu, luna trecută, piraţii au capturat o navă grecească în apele Somaliei, cu un echipaj de 22 de persoane, iar în ianuarie, o altă navă grecească a fost capturată în zona Camerunului, căpitanul grec fiind ucis. La începutul lunii martie, una dintre navele sub pavilion grecesc capturate de piraţi avea la bord doi marinari români, unul din Braşov - căpitanul vasului Saldahna, celălalt, din Constanţa.

Ministerul de Externe român confirmă prezenţa celor trei români pe nava Titan, capturată de piraţi în zona de coastă a Somaliei. Alin Şerbănescu, purtătorul de cuvînt al MAE, a declarat că, din informaţiile ministerului, starea de sănătate a acestora este bună. “Ambasada României la Atena se află în contact permanent cu compania elenă căreia îi aparţine vasul”, a declarat Şerbănescu. Potrivit spuselor acestuia, compania greacă acţionează pentru eliberarea echipajului şi a vasului. “Urmăm procedura standard în acest caz: facem verificări cu toate autorităţile competente şi în cazul în care vor apărea elemente noi, acestea vor fi comunicate”, a mai spus oficialul MAE. Potrivit Interfax Ucraina, căpitanul navei elene capturate de piraţi a reuşit să trimită un mesaj telefonic, prin care a anunţat că vasul a fost deturnat şi se îndreaptă spre coastele Somaliei şi că membrii echipajului sînt teferi. Ministerul Marinei Comerciale din Grecia nu a putut lua legătura cu echipajul vasului Titan, precizînd că forţele NATO urmăresc nava de la distanţă. Biroul de presă al Ministerului a anunţat că, din informaţiile pe care le deţine de la NATO, vasul s-ar afla în zona Golfului Aden. “NATO urmăreşte de la distanţă nava şi poate observa că aceasta efectuează mişcări în zona de coastă. Dar acesta este singurul lucru pe care îl putem comunica deocamdată”, a explicat un reprezentant al Biroului de presă. Potrivit acestuia, din moment ce nu a putut lua legătura cu echipajul din cauza piraţilor, Ministerul nu are direct o confirmare a identităţii persoanelor aflate la bord. Identitatea marinarilor a fost stabilită pe baza datelor companiei care deţine nava.