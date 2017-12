Cargoul cu un român la bord a ancorat în Somalia

Cargoul grec sub pavilion liberian „Eleni P”, care are la bord şi un navigator român (potrivit liderului Sindicatului Liber al Navigatorilor, Adrian Mihălcioiu, bărbatul a fost angajat ca fitter şi are 42 de ani), a ajuns în largul coastelor Somaliei şi este ancorat în apropiere de Garacad, au declarat, marţi, reprezentanţii forţei navale a UE pentru combaterea pirateriei, NAVFOR. Amintim că nava a fost capturată de piraţii somalezi la 250 de mile nautice în largul statului Oman în dimineaţa zilei de 12 mai. Aceasta are bord aproximativ 25 de marinari (23 de filipinezi, un români şi un indian), potrivit NAVFOR. Directorul companiei Eurobulk LTD, care deţine nava, Markos Vassilikos, susţine, însă, că la bordul cargoului se află 19 filipinezi, un român, un ucrainean şi doi greci, dintre care unul este căpitanul navei.