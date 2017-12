Carieră de piatră, la Vulturu

În condiţiile în care autorităţile locale au o vistierie din ce în ce mai goală, singura soluţie pentru primării rămâne atragerea investitorilor pentru continuarea dezvoltării localităţilor. Astfel s-a gândit şi primarul din Vulturu, Eugen Berbec, care a profitat de cariera de piatră care se află în apropierea comunei şi a concesionat suprafaţa acesteia firmei Oil Company Holding Slobozia SRL, astfel încât piatra obţinută să poată fi valorificată. „După multe tentative eşuate de a ceda cariera de piatră aflată în apropierea localităţii, în urmă cu un an, o firmă de specialitate a concesionat suprafaţa pe care se afla, însă din cauza actelor care trebuia întocmite şi a avizelor care trebuia obţinute a mai durat până când am fost pregătiţi să o inaugurăm. Sper ca lucrările să demareze cât mai repede”, a declarat primarul, odată cu inaugurarea carierei, în prezenţa mai multor invitaţi. Cariera de piatră are o suprafaţă de 15,55 hectare şi poate fi catalogată ca fiind de mărime medie. Primarul comunei spune că deschiderea carierei de piatră va aduce o sumă considerabilă la bugetul local. „Din spusele reprezentanţilor firmei se estimează că anual vom primi la bugetul local 15.300 de euro, bani care vor fi o importantă sursă de venit pentru Primărie, în condiţiile în care dispunem de sume limitate la buget, iar investiţiile vor fi din ce în ce mai puţine. Din piatra care va fi obţinută în urma lucrărilor de la cariera de piatră vom pietrui toate drumurile comunale din localitate”, a mai declarat primarul din Vulturu. Inaugurarea carierei de la Vulturu a fost urmată de o petrecere câmpenească, la care au luat parte locuitorii comunei, precum şi oaspeţii veniţi cu acest prilej.