Cariera lui Paris Hilton în televiziune, sub semnul întrebării

Cariera lui Paris Hilton în televiziune a atins un punct critic, după dezastruosul interviu acordat de starleta americană în emisiunea The View, prezentată de Barbara Walters, conferinţe anulate şi o audienţă scăzută a noului ei reality show, The World According to Paris. Paris Hilton a fost atât de furioasă din cauza întrebărilor dure pe care i le-a pus Barbara Walters încât a ridicat tonul şi a strigat în culise, la unul dintre producătorii acestei emisiuni.

Paris Hilton şi mama ei, Kathy, au venit în emisiunea The View pentru a promova noul său reality show. Barbara Walters a criticat-o pe Paris Hilton pentru faptul că aceasta se plângea, în primul episod al noului ei reality show, în legătură cu cele 200 de ore pe care trebuie să le facă în folosul comunităţii. Totodată, Barbara Walters a pus totodată sub semnul îndoielii afirmaţiile starletei potrivit căreia ar face muncă de caritate şi ar fi sincer interesată să le ajute pe femeile încarcerate, deoarece niciunul dintre aceste două aspecte nu este prezentat în reality show-ul ce rulează pe postul de televiziune Oxygen. „De ce nu ne prezinţi şi nouă această faţă a ta, dacă ea există cu adevărat?”, a întrebat Barbara Walters. Ulterior, şi departe de camerele de filmat, atât Paris Hilton, cât şi tatăl ei, Rick, au strigat la producătorii emisiunii The View, declarându-se furioşi din cauza tonului folosit în acel interviu.

După câteva ore, Paris Hilton a anulat câteva conferinţe de presă şi câteva întâlniri programate cu editorii mai multor publicaţii, susţinând că era bolnavă, că şi-a pierdut vocea şi că nu doreşte să îi infecteze pe cei din jur. Primul episod din noul ei reality show, intitulat The World According to Paris, a avut o audienţă mai mult decât anemică, de 400.000 de telespectatori. A doua zi, Paris Hilton a luat avionul şi a plecat în Spania.