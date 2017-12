Foarte mulţi dintre cei care visează la un post sau la o funcţie importantă şi-au legat speranţele de numele şi renumele lui Zanfir Iorguş, parlamentarul care şi-a propus, zice el, ca, la orele de paraşutism, să-l readucă pe primarul Tusac cu picioarele pe pămînt. Domnul deputat a ajuns un fel de “mama răniţilor” care umblă cu coşul de chifle politice printre cei năpăstuiţi de “directivele aberante” ale celui care i-a luat locul în fruntea Primăriei Mangalia, uitînd că, în conformitate cu un anumit algoritm, funcţia naşului doboară finul. Ca în filmele cu eliberatorii de sub jugul fascist, de cînd a început scandalul din sînul Consiliului Local Mangalia, domnul Iorguş este singurul care are chipul luminos mustind de bunătate. Parcă îi şi văd pe cei care, stînd cu mîna întinsă în preajma sa, aşteaptă să fie mîntuiţi şi miruiţi cu un post pe măsura aspiraţiilor lor. Aud că, pentru anumite funcţii importante de conducere, există mai mulţi candidaţi şi că, în ce priveşte viitorul carierei lor, şi-au legat speranţele de Caritasul politic al lui Iorguş, el fiind singurul în măsură să decidă cine merită şi cine nu merită să fie promovat! Sigur, în toată această poveste, după cum am mai relatat, Claudiu Tusac este tratat de Zanfir Iorguş, care ignoră prevederile acordurilor încheiate între PD-L şi PSD, ca şi cum ar fi “omul negru” al oraşului, atitudine care, sînt sigur, se va întoarce asupra sa. Ferească Dumnezeu să cadă în mîinile pesediştilor! La Mangalia, PD-L se manifestă pe faţă ca un adversar al PSD. Un alt aliat pe hîrtie al pesediştilor, Partidul Conservator al domnului Mincă Ion, care a dat de gustul funcţiei de viceprimar, face, la rîndul său, jocurile pedeliştilor. În lipsa lui Iorguş, un anume domn Foleanu are grijă să menţină în sînul consilierilor răzvrătiţi flacăra vie a revoluţiei, cunoscut fiind faptul că aceştia continuă să boicoteze şedinţele Consiliului Local. În concepţia fostului primar, Mangalia se vrea a fi un fel de pepinieră de cadre, ceea ce cred că ar trebui să-l pună pe gînduri pe Mircea Banias, cît timp mai are de spus un cuvînt în fruntea organizaţiei judeţene a PD-L. Aud că o fostă vînzătoare ţinteşte fotoliul de director general al SC Neptun-Olimp, cu toate că mă aşteptam ca Zanfir Iorguş să îndrepte nedreptăţile care i s-au făcut lui Nae Negrea, destituit de liberali cu zîmbetul lui complice. Ca să nu mai readucem în discuţie criteriile arbitrare care au stat la baza deciziei care a parafat îndepărtarea sa de la conducerea PD-L Mangalia. În perspectiva războaielor politice care îl aşteaptă, domnul Iorguş nu ar trebui să se debaraseze atît de uşor de devotamentul celui care, în ultima perioadă, a fost alături de el. Zic şi eu, nu dau cu parul. De cînd Elena Udrea, care, mai nou, promovează apele termale ca concept, special am lăsat cacofonia, al turismului modern şi de masă, îi suflă în pînze domnului deputat, PD-L Mangalia a ridicat ştacheta pretenţiilor sale în teritoriu, vizînd chiar un post de subprefect! În ultimele zile s-a vehiculat numele doamnei Maria Andrei, o necunoscută pentru mine în politică. Mă tem că, dacă informaţia este corectă, doamna cu pricina e mult prea mică pentru un război atît de mare, pretendenţii aflaţi în cursa pentru Prefectura Constanţa fiind susţinuţi de nume grele din PD-L, precum Vasile Blaga, care a făcut legea şi pe vremea lui Duţu, şi Adriean Videanu. Cu un vot sigur din partea lui Zanfir Iorguş, care s-a bucurat tot timpul de sprijinul fostului prefect Dănuţ Culeţu, neobositul Mircea Iustian se agaţă cu disperare de tampoanele ultimului tren al afirmării sale depline. Greu încercat după pierderea locului în Parlamentul României, domnul Iustian pare să fi dispărut cu totul din viaţa politică a urbei noastre. E drept, de cînd s-a lepădat de PNL, dumnealui nu a rupt niciodată gura tîrgului, ceea ce se întîmplă şi acum. După ce a rezistat sub domnia a doi prefecţi, reuşind să-şi îngroape toţi rivalii, domnul Claudiu Palaz ţine cu dinţii de unul din posturile de subprefect, mizînd pe sprijinul unor mahări din PD-L. Deocamdată, din cîte aud, în PD-L Constanţa s-au format noi poli de putere şi influenţă, vorbindu-se tot mai des despre o anume doamnă Maria Stavrositu, un fel de Elena Udrea pe plan local. Din cînd în cînd, Dumitru Bocai, primarul oraşului Ovidiu, se bagă singur în seamă, cu toate că eu ştiam că are anumite simpatii liberale. După cum vedeţi, Caritasul politic funcţionează ireproşabil.