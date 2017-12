Carl Bildt, anchetat de Fisc

Ministrul suedez al Afacerilor Externe şi soţia sa, europarlamentarul Anna Maria Corazza Bildt, sunt vizaţi de o anchetă a Fiscului, fiind suspectaţi că nu au declarat o bonă ucraineancă. Fiscul suedez apreciază că bona, o ucraineancă de 47 de ani, datorează statului aproape 10.000 de euro, impozite pentru anul fiscal 2007. Fiscul nu a primit din partea familiei Bildt nicio declaraţie privind angajata pentru anul fiscală 2007. Carl Bildt a explicat în 2008 că bona nu venea în Suedia decât câteva luni pe an şi că în restul timpului stătea în Italia, unde situaţia sa este legală. “Este o situaţie complicată, dar vom plăti, bineînţeles şi vom pune totul în ordine, dacă am făcut ceva rău”, a comentat, sâmbătă, Corazza Bildt, citată de cotidianul “Aftonbladet”. Carl şi Corazza Bildt au împreună un copil, iar şeful diplomaţiei suedeze mai are doi dintr-o căsătorie precedentă.