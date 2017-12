Carl Lewis, refuzat

Legendarului atlet american Carl Lewis, de nouă ori campion olimpic în perioada 1984-1996, i s-a refuzat, marţi, posibilitatea de a-şi depune candidatura la alegerile pentru Senatul statului american New Jersey, deoarece nu corespunde condiţiilor privind reşedinţa. Guvernatorul statului New Jersey, Kim Guadagno, membru al Partidului Republican, a anunţat că celebrul atlet Carl Lewis nu poate candida pentru Partidul Democrat la alegerile din luna iunie, pentru că acesta şi-a plătit impozitele în California, deţine o casă, birouri şi a votat în statul californian. Carl Lewis, care va împlini 50 de ani în luna iulie, poate face apel la această decizie. Fostul campion, care a crescut în New Jersey, are permisul de conducere înregistrat în acest stat, deţine aici mai multe case din anul 2005 şi este antrenor voluntar la atletism în oraşul său natal Willingboro din 2007.