Carla Bruni nu are nicio influenţă politică asupra lui Nicolas Sarkozy

Soţia lui Nicolas Sarkozy, prezentată drept foarte influentă pe lângă preşedintele francez, asigură că acest lucru nu este adevărat, potrivit unui interviu pentru revista ”Elle”. ”Îi spun soţului meu ce părere am, atunci când mă întreabă, dar nu mă consultă niciodată pe puncte de politică precise, pentru că nu mă pricep”, a explicat fostul model. Înainte de căsătorie, doar spicuia paginile politice a ziarelor şi era interesată de alegerile prezidenţiale, dar aşa cum alţii se interesează de meciuri de fotbal, explică ea. ”Într-un cuplu, fiecare are o influenţă personală asupra celuilalt, dar eu nu am nicio influenţă politică asupra soţului meu”, subliniază Carla Bruni.

Influenţa prezentată de presă vizează mai ales numiri pentru funcţii înalte din lumea culturală şi presă. Carla Bruni dezminte. ”Toţi cei despre care se spune că au fost plasaţi de mine erau oameni pe care el îi ştia, dar nu de la mine. Mi-a cerut părere cu privire la ministrul Culturii, precum şi altor prieteni artişti, în cursul unei cine. Toate părerile au fost pozitive. Însă el deja luase decizia”, a explicat Carla Bruni. ”Există două Carla Bruni - una imaginară, a cărei viaţă este relatată de unii, şi cealaltă reală, eu, care se uită amuzată, uneori uimită, la prima”, a mai spus Carla Bruni.