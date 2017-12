Carla Bruni-Sarkozy, gravidă!?

Deşi se spune că trece prin depresie după pierderile alegerilor de către partenerul ei de viaţă, Nicolas Sarkozy, se pare că fosta Primă Doamnă are şi motive de bucurie. Surse din anturajul fostului cuplu prezidenţial susţin că fostul fotomodel aşteaptă al treilea copil. Cu toate acestea, ultima ei apariţie publică, joi, la un hotel parizian pare să infirme acest lucru, fostul model afişând o siluetă de invidiat. „O sarcină care ţine de miracol, căci pentru orice persoană trecută de 40 de ani, fosta Primă Doamnă va împlini 45 de ani la sfârşitul anului, există şanse mici să aduci un nou bebe pe lume, având în vedere că şi-a alăptat fiica mai multe luni. Dar totuşi aceste şanse există”, a declarat o sursă sub acoperirea anonimatului. Ca şi în primul caz, aceasta menţine discreţia, până va veni momentul oportun pentru anunţ.

Carla Bruni-Sarkozy are un fiu de 11 ani pe nume Aurelian din relaţia cu filosoful Raphael Enthoven, iar cu Nicolas Sarkozy a adus-o pe lume pe Giulia, anul trecut. La rândul său, Nicolas Sarkozy are doi băieţi, Pierre, de 25 de ani, şi Jean, de 23 de ani, din primul său mariaj cu Marie-Dominique Culioli, de care a divorţat în 1996. Mai are un fiu de 13 ani, pe nume Louis, din al doilea mariaj cu Cecilia Ciganer-Albeniz, de care a divorţat în 2007.