Carla Bruni-Sarkozy se gîndeşte la adopţie

S-a bucurat să fie cerută de soţie de Nicolas Sarkozy la doar două ore după ce a cunoscut-o şi să-i devină parteneră de viaţă preşedintelui francez după numai şase săptămîni de la logodnă. Iar acum, la puţin peste un an de cînd a ajuns Primă Doamnă, este hotărâtă să îşi împlinească mariajul. Prima Doamnă a Franţei doreşte să adopte un copil dacă nu va putea avea unul alături de preşedintele Nicolas Sarkozy. „Mi-aş dori să am un copil cu soţul meu, dar nu ştiu dacă mai este posibil la vîrsta mea”, a declarat fostul model în vîrstă de 41 de ani într-un interviu acordat revistei „Le Figaro”. „Dacă nu va fi posibil din punct de vedere biologic, am să adopt unul. Adopţia este poate cea mai pură formă maternală”, a adăugat Carla Bruni-Sarkozy. Aceasta are deja un băiat de 7 ani din relaţia cu filosoful Raphael Enthoven, iar soţul său, Nicolas Sarkozy, de 54 de ani, mai are trei băieţi din alte două căsătorii. Cei doi s-au căsătorit în luna februarie a anului trecut.

„Nu sînt obsedată de legăturile de sînge. Cred că se pot construi legături puternice şi în afara rudeniei de sînge, aşa că mi-ar plăcea să am încă un copil, însă nu am de gînd să lupt împotriva naturii”, a afirmat fostul fotomodel, excluzînd varianta urmării unor tratamente la o clinică de fertilitate. În acelaşi interviu, Carla Bruni-Sarkozy a infirmat comentariile răutăcioase cu privire la apetenţa ei pentru cultură care nu ar fi împărtăşită şi de actualul său soţ. „Există acest stereotip despre dreapta politică în general şi despre soţul meu în particular, cum că nu ar avea prea multă cultură. Adevărul este însă că soţul meu îşi dedică întregul timp liber lecturii. În prezent, el citeşte opera filosofului existenţialist de stînga Jean-Paul Sartre, dar şi romane ale lui Alexandre Dumas-tatăl şi scrierile împăratului roman Marcus Aurelius”, a comentat Prima Doamnă.