Carla Bruni-Sarkozy va juca în viitorul film al lui Woody Allen

Prima Doamnă a Franţei a anunţat că a acceptat să joace în viitorul lungmetraj al regizorului american Woody Allen. Aceasta a răspuns în cele din urmă afirmativ repetatelor afirmaţii făcute de regizor că doreşte să o distribuie pe soţia preşedintelui francez în următorul său proiect cinematografic. “Mi-a propus să joc în următorul său film. Nu ştiu ce rol voi juca, dar am acceptat”, a declarat Carla Bruni-Sarkozy, în timpul unei emisiuni pe postul TV Canal+. “Nu sunt deloc o actriţă. Poate că voi fi catastrofală în această postură, dar nu pot să ratez o astfel de ocazie. Când voi fi bunică, îmi voi fi dorit să fi făcut un film cu Woody Allen”, a explicat Carla Bruni-Sarkozy.

Aflat în luna iunie în Franţa, Woody Allen a dezvăluit că îşi doreşte să o distribuie pe Carla Bruni în următorul lui film: “Sunt sigur că ar fi minunată. Are multă carismă, are obişnuinţa de a apărea în public şi aş putea să o distribui în absolut orice rol”. Originar din New York, Woody Allen este unul dintre cei mai importanţi regizori de film, scenarişti şi actori americani. Acesta scrie scenariile, regizează şi joacă în majoritatea filmelor sale. Sursele sale de inspiraţie sunt literatura, sexualitatea, filosofia, psihologia, identitatea evreiască, cinematografia europeană şi oraşul New York, unde s-a născut şi a locuit dintotdeauna.