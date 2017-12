Carlos Tavares, director executiv la Peugeot

PSA Peugeot Citroen, cel mai mare producător auto francez, a confirmat recrutarea fostului director operaţional al Renault, Carlos Tavares, care va intra din luna ianuarie în consiliul de administraţie al grupului şi va prelua, anul viitor, funcţia de director general. Recrutarea lui Carlos Tavares, numărul 2 în alianţa Renault-Nissan înainte de a demisiona, la finele lunii august, ar putea face parte din strategia de negociere cu Dongfeng. Fostul executiv Renault are experienţă în ceea ce priveşte relaţiile de parteneriat Europa - Asia în industria auto şi ar putea oferi părţii chineze siguranţă că parteneriatul va rezista dincolo de încheierea mandatului lui Varin, care a anunţat că se va retrage anul viitor. Carlos Tavares are, de asemenea, experienţă în ceea ce priveşte restructurarea operaţiunilor aflate în dificultate. A reuşit, în 2009-2010, o relansare a diviziei nord-americane a Nissan, care a înregistrat, în acel an fiscal, un profit de 209 miliarde de yeni, circa două miliarde de dolari, faţă de o pierdere de 46,7 miliarde de yeni în anul anterior.

Actualul director executiv, Philippe Varin, se va concentra în următoarea perioadă pe negocierile cu partenerii. Peugeot a propus o majorare de capital de trei miliarde de euro, în urma căreia statul francez şi partenerul din China al companiei, Dongfeng Motor, ar urma să preia câte 20% din acţiuni, au declarat, în luna octombrie, surse apropiate situaţiei. Dongfeng vrea însă o participaţie mai redusă, de aproximativ 10%, deoarece preferă să se concentreze pe extinderea parteneriatului cu Peugeot pe piaţa chineză, unde cele două companii produc automobile în joint-venture, au afirmat ulterior alte surse apropiate discuţiilor.

Peugeot încearcă să-şi reducă dependenţa de piaţa auto europeană, aflată aproape de minimul ultimilor 20 de ani, în urma crizei financiare şi recesiunii. În prezent, mai mult de jumătate din vânzările grupului francez sunt generate în Europa, iar parteneriatul cu Dongfeng este considerat cea mai bună opţiune pentru extinderea în afara continentului. Singura alternativă probabilă ar fi un bailout de la Guvernul francez. Peugeot anticipează că va utiliza în acest an 1,5 miliarde euro din rezervele de lichidităţi, iar divizia auto a grupului a înregistrat, în prima jumătate a anului, o pierdere operaţională de 510 milioane de euro. Peugeot a înregistrat în octombrie, în Europa, o scădere de 10% a vânzărilor, cel mai abrupt declin dintre marii producători auto prezenţi pe continent. Cota de piaţă a grupului francez în UE a coborât în ultimele 12 luni de la 11,8% la 11%.

IMAGINE DINAMICĂ Cooptarea unui nume celebru în fruntea unei companii este o adevărată tendinţă. Grupul de internet american Yahoo! a continuat să îşi modernizeze departamentul de ştiri prin recrutarea de jurnalişti, anunţând că a angajat-o pe Katie Couric, o vedetă a televiziunii americane. Katie Couric se alătură echipei Yahoo! ca prezentatoare internaţională şi va fi imaginea Yahoo! News, începând de la o dată neprecizată din 2014”, a anunţat Marissa Mayer, preşedinte şi director executiv al grupului, pe un blog oficial. Katie Couric va ajuta Yahoo! să îşi dezvolte acoperirea mediatică a actualităţilor în direct cu o echipă de corespondenţi şi va realiza interviuri pentru site-ul de ştiri al grupului. În vârstă de 56 de ani, Katie Couric a lucrat pentru cele trei mari reţele de televiziune din SUA, începând la NBC şi trecând, în septembrie 2006, la CBS, unde a devenit prima femeie care a prezentat singură principalul buletin informativ al zilei. Din 2012, Katie Couric prezintă un talk-show pe ABC, ”Katie”, care va continua să fie difuzat în paralel cu activităţile ei la Yahoo!