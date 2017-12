Carmen Brumă nu și-a dorit niciodată copii

Mircea Badea şi Carmen Brumă sunt fericiţi pentru că, în urmă cu mai puţin de un an, au devenit părinţii unui băieţel pe nume Vlad. Cu toate acestea, Carmen recunoaşte că face parte din categoria femeilor care nu şi-au dorit niciodată copii. În luna mai a acestui an, ea l-a născut pe Vlad. Recent, Carmen a lansat cartea „Jurnal de sarcină”, în care povesteşte că are un copil nu pentru că şi-a dorit, ci din alt motiv.

„Nu mi-am dorit niciodată copii! Am zis să încep în forţă, ca să ştiţi la ce să nu vă aşteptaţi: clişee siropoase despre cea mai frumoasă perioadă a vieţii, diminutive care fac greţurile sarcinii să pălească, gen „burtică”, „mămică”, „supică”, texte despre fericirea supremă care nu se regăseşte în altă parte decât în procreare, îndemnuri agresive la împlinirea absolută care e musai xeroxată şi pătată de pireu de morcovi. Nu cred că există o reţetă universal-valabilă a fericirii”, a notat Carmen Brumă. Ea a precizat, totuși, că s-a gândit bine și a ajuns la concluzia că mai târziu s-ar putea să-i pară rău că nu a făcut un copil.