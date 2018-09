Carmen Dan: Jandarmeria n-are nevoie ca prefectul să semneze ordinul de intervenţie la mitinguri violente

Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat, marţi, în plenul Camerei Deputaţilor, că nu este nevoie ca prefectul să semneze ordinul de intervenţie a Jandarmeriei în cazul unor proteste violente.

„Despre ordinul de intervenţie, în legea 60 din 1991 privind adunările publice nu se vorbeşte nicăieri de semnarea ordinului de intervenţie, se vorbeşte însă de aprobarea prefectului pentru intervenţia în forţă. Ce înseamnă aprobarea? Înseamnă acordul asupra unei acţiuni. Iată ce spune art 19, alin.1 din legea indicată: <Intervenţia în forţă va fi aprobată de prefect sau de înlocuitorul acestuia, la solicitarea comandatului forţelor de jandarmi>”, a declarat Carmen Dan, în plenul Camerei Deputaţilor, la dezbaterile privind moţiunea simplă în care opoziţia îi cere demisia din funcţie.

Aceasta a adăugat că Jandarmeria nu aşteaptă ca prefectul să semneze ordinul de intervenţie.

„Nu am declarat că semnează. Ştiţi de ce? Pentru că aprobarea este cea care generează efecte, şi nu momentul materializării acestei aproări prin documentul intitulat ordin de intervenţie. Raţionamentul este simplu. Să nu vă imaginaţi că în toate situaţiile în care apare forme de violenţă, autorităţile cu atribuţii, jandarmerie şi prefect, au timpul necesar să redacteze ordinul de intervenţie respectând toate condiţiile de formă şi conţinut. În realitate, astfel de decizii se iau în mod operativ. Dar dacă prefectul nu este prezent la faţa locului? Credeţi că Jandarmeria aşteaptă să vină prefectul de acasă să redacteze acest document pe care apoi să îi semneze?", a precizat ministrul de Interne.

Ministrul de Interne: Nu am avut indicii de finanţare externă a protestelor dar instituţiile pot verifica

Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat, marţi, în Parlament, că nu a primit informaţii că protestele din 10 august au fost finanţate din afara ţării, dar că în urma informaţiilor publice pe acest subiect, instituţiile statului „se pot apleca pentru a verifica" suspiciunile.

„Am făcut precizări referitoare la informările pe care le-am primit înainte şi după organizarea protestului. Am solicitat informaţii inclusiv de la parteneri (...) reiese că în baza acelor informări nu am avut indicii că a fost o acţiune de protest organizată sau susţinută de o anumită entitate sau de o anumită organizaţie sau de grupuri de persoane sau că s-au primit finanţări din afară", a declarat, marţi, la Parlament, ministrul de Interne, Carmen Dan.

Ea a adăugat că în urma apariţiei unor informaţii publice în sensul unei posibile finanţări externe a protestelor, instituţiile statului pot demara o anchetă.

„Însă, am putut vedea cu toţii şi am urmărit şi eu, aseară, nişte filmuleţe. Cred că sunt aspecte care reies şi din acele înregistrări şi cred eu că instituţiile statului se pot apleca pentru a verifica şi aceste situaţii. În plus, am depus la parchetul competent, la DIICOT, o acţiune prin care expunem toată înlănţuirea de evenimente şi fapte, particularităţile acestei acţiuni de protest, şi am adresat Parchetului solicitarea să facă toate verificările necesare, noi fiind la dispoziţia organelor judiciare cu orice alte probe sau înscrisuri pe care dânşii consideră sau ne solicită să le punem la dispoziţie”, a declarat Dan.

PSD a cerut, marţi, instituţiilor statului să investigheze de urgenţă informaţiile ”de o gravitate excepţională” care au apărut în spaţiul public cu privire la finanţarea externă a protestelor de stradă şi premeditarea acţiunilor violente de la mitingul din 10 august.

”PSD cere instituţiilor statului să investigheze de urgenţă informaţiile de o gravitate excepţională care au apărut în spaţiul public cu privire la finanţarea externă a protestelor de stradă şi premeditarea acţiunilor violente de la mitingul din 10 august. Cetăţenii României, mai ales participanţii de bună credinţă la aceste manifestaţii, au dreptul să ştie întreg adevărul din spatele acestor mişcări de stradă, cine sunt autorii manipulărilor şi intoxicărilor publice, cine a plătit şi cu scop real s-a urmărit provocarea unei reacţii emoţionale împotriva instituţiilor statului român şi a ordinii constituţionale”, se arată într-un comunicat de presă remis MEDIAFAX.

Potrivit sursei citate, PSD consideră că informaţiile apărute în presă cu privire la mitingul din 10 august ”conţin indicii temeinice cu privire la acţiuni subversive menite să vulnerabilizeze siguranţa naţională şi autoritatea statului român”.

”Astfel de chestiuni nu pot rămâne neinvestigate de organele de anchetă. Nu este o dispută de ordin politic ci un risc major care vizează România. În egală măsură PSD apreciază că se impune realizarea unui cadru legal care să asigure transparenţa totală a surselor de finanţare şi a intereselor celor care iniţiază, întreţin şi amplifică proteste de stradă în România”, se mai arată în comunicatul social-democraţilor.

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, duminică, într-o emisiune TV, că în zilele următoare vor fi făcute publice informaţii ce arată că protestele din 10 august au fost finanţate şi din extern, iar protestatarii au fost bine organizaţi, încercându-se o lovitură de stat.

"Eu zic ca PSD să rămână la guvernare, că aşa m-am angajat în 2016. Cine a oprit pe cine să vorbească în partid? Sigur, a apărut o supărare cu doamna Carmen Dan, dar măcar altcineva să susţină demiterea ei. Doamnei Firea i s-a inoculat ideea că cineva vrea să arunce vina pentru 10 august pe doamna prefect. I-am şi spus doamnei Firea inaite de CEx am văzut în presă că doamna Dan ar fi spus ceva despre prefect, care e apropiat doamnei Firea. Nu putem vorbi de o vină pentru că eu sunt absolut convins că în 10 august instituţiile statului nu au acţionat ilegal, Jandarmeria a intervenit respectând regulamentele", a declarat Liviu Dragnea, la Antena 3.

Preşedintele PSD a afirmat că s-a încercat o lovitură de stat, iar mişcarea a fost finanţată.

"Dar PSD ce trebuia să facă? Să o demită pe Carmen Dan, spunând că PSD le-a adus celor violenţi pietre din caldarâm. Au fost proteste finanţate şi din extern. Eu am auzit că vor ieşi săptămâna viitoare. Eu nu m-am folosit niciodată de zvonuri. E mai puţin important de unde (am auzit – n.r.). Vor ieşi informaţii despre faptul că s-au finanţat aceste proteste, că au fost organizaţi paramilitar, că au provocat întotdeauna jandarmii, au încercat să intre prin forţă în Guvern. Asta a fost o lovitură de stat", a mai spus Dragnea.