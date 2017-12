Carnagiu pe trotuar

13.30. Oră de vârf. Una dintre cele mai aglomerate intersecții din Constanța - bulevardul Lăpușneanu, zona City Park Mall. Șoferul unui autoturism pierde controlul volanului și lovește cinci pietoni. În secundele următoare s-a dezlănțuit iadul și s-au derulat imagini parcă desprinse dintr-un film de groază. Victimele, spulberate de pe scuarul din dreptul trecerii de pietoni, au fost aruncate în diferite părți, martorii au început să țipe disperați după ajutor, iar apelurile să curgă la 112 fără întrerupere. Mai multe ambulanțe, echipaje SMURD, militarii Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dobrogea“ și zeci de polițiști de la Rutieră și-au făcut apariția în scurt timp în zonă. În ancheta inițială s-a stabilit că Constantin Smărăndache, de 48 de ani, din București, conducea un autoturism marca Seat, înmatriculat în Spania. Acesta se deplasa pe strada Soveja, dinspre zona Delfinariu către Tomis III. La intersecția cu bulevardul Alexandru Lăpușneanu, după ce semaforul a indicat culoarea verde, bărbatul a pus autoturismul în mișcare, însă, în câteva secunde, i s-a făcut rău. Mașina scăpată de sub control a pătruns pe trecerea de pietoni din partea dreaptă a autovehiculului, s-a urcat pe scuarul de vizavi de mall, unde a lovit în plin cinci persoane, iar apoi a ajuns direct pe trotuar, unde s-a proptit într-o bordură. Martorii au intervenit imediat pentru a ajuta victimele, dar și pe șoferul care se afla în stop cardiorespirator. Victimele, o tânără de 22 de ani și patru bărbați de 18, 28, 36 și 49 de ani, au fost aruncate în diferite părți. „Stăteam la semafor chiar în spatele Seat-ului. Șoferul a plecat ușor, a luat-o în dreapta, apoi a tras brusc de volan, a accelerat și s-a oprit acolo unde se vede...“, a declarat unul dintre participanții la trafic, care a văzut din spatele mașinii ucigașe scenele de coșmar.

OMUL POTRIVIT LA MOMENTUL POTRIVIT Șoferul autoturismului Seat a fost resuscitat de doi tineri care se aflau în zonă: un adolescent de 17 ani, voluntar la SMURD Târgu Mureș, și un medic rezident din Constanța. Mai mult, unul dintre tinerii răniți este și el medic rezident. Deși era plin de sânge, acesta a găsit puterea de a le da indicații oamenilor din zonă pentru a le ajuta pe celelalte victime. Una dintre acestea, un turist de 49 de ani, din Giurgiu, s-a lovit puternic cu capul de asfalt și în câteva minute a fost înconjurată de o baltă de sânge. Disperată, soția sa, care era și ea rănită, urla după ajutor: „Vă rog! Să vină cineva să îl ajute! Vă rog din sufletul meu, mai repede!“.

ÎMPRĂȘTIAȚI PE ASFALT Cadrele medicale le-au acordat îngrijiri victimelor, iar ulterior, acestea au fost transportate la Spitalul Clinic Județean de Urgență (SCJU) Constanța, pentru investigații medicale. La unitatea medicală a ajuns și conducătorul auto, care a fost readus la viață și stabilizat. În ciuda eforturilor depuse, bărbatul din Giurgiu nu a mai putut fi salvat și cadrele medicale au declarat decesul. Soția lui Ionel Stan - turistul din Giurgiu - a intrat în stare de șoc când și-a văzut bărbatul acoperit și nu a vrut să se dezlipească de lângă trupul neînsuflețit. Medicii au convins-o atât pe ea, dar și pe soția șoferului să meargă la spital, acestea fiind vizibil afectate de cele întâmplate. După câteva ore, șoferul autoturismului a fost transferat la București cu un elicopter SMURD. „După primele evaluări medicale s-a ajuns la concluzia că pacientul a suferit un accident coronariar acut și s-a decis transferul la Spitalul Universitar București. Celelalte victime implicate în accident nu pun probleme deosebite. Sunt internate în Clinicile de Ortopedie, ORL, Chirurgie Buco-Maxilo-Fracială și Chirurgie“, a declarat dr. Bogdan Câmpineanu, din cadrul SCJU Constanța.

VACANȚĂ SFÂRȘITĂ TRAGIC Turistul accidentat mortal venise la mare împreună cu soția, iar astăzi trebuiau să plece spre casă. O defecțiune la autoturism i-a reținut și le-a dat planurile peste cap. „Nu știu cum s-a întâmplat! Astăzi, la 12.00, trebuia să plecăm spre casă, dar ni s-a stricat mașina. Căutam un bancomat pentru a scoate bani ca să reparăm autoturismul. Soțul meu e aici, jos, a murit..“, a declarat, șocată, soția lui Ionel Stan. Zeci de persoane s-au adunat în zonă pentru a vedea ce s-a întâmplat, în timp ce alții priveau cu ochii în lacrimi și îi mulțumeau lui Dumnezeu că au scăpat ca prin urechile acului. „Eu apucasem să traversez și apoi am auzit o bubuitură. În momentul în care m-am întors, am văzut persoanele lovite și am auzit țipete. Imediat, din mașină a coborât soția șoferului, care a spus că acesta a horcăit de câteva ori și apoi a pierdut controlul. Sunt în stare de șoc! Puteam să fiu eu printre victime! A fost vorba de o fracțiune de secundă...“, a declarat o constănțeancă. Circulația în zonă a fost dirijată de polițiștii de la Rutieră până la finalizarea cercetărilor. O altă persoană care se deplasa cu un mijloc de transport în comun s-a lovit la cap după ce, în momentul în care a văzut accidentul, i s-a făcut rău și a leșinat.

Tânărul care a oferit primul ajutor, voluntar la SMURD Tg. Mureș

Adolescentul care i-a salvat viața șoferului are 17 ani și a venit la mare în urmă cu două zile. Ieri se plimba cu un prieten când s-a produs tragedia. „Am auzit un zgomot și niște țipete și m-am dus imediat să văd ce s-a întâmplat. Am evaluat în principiu pentru a vedea care sunt victimele cu traumatismele cele mai grave. L-am observat și pe bărbatul care, din păcate, a decedat, dar el avea leziuni incompatibile cu viața și am decis că cel mai bine voi încerca să îl ajut pe șofer. El avea niște respirații specifice stopului respirator. L-am scos din mașină împreună cu alte persoane și am început manevrele de resuscitare. După câteva minute, pacientul a ieșit din stop, dar imediat a reintrat. Una dintre persoanele aflate la fața locului m-a schimbat la masaj, deoarece eu obosisem, și în acel moment a venit și echipajul SMURD Constanța“, a declarat pentru „Telegraf“ Răzvan Azamfirei. Salvatorul este din Târgu Mureș, fiind de un an voluntar SMURD. Face din plăcere acest lucru și își dorește ca pe viitor să urmeze cursurile Facultății de Medicină.