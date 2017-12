Trupuri aproape goale, paiete, pene, muzică, culoare şi, mai ales, samba sunt ingredientele obligatorii ale celui mai mediatizat carnaval al anului, Carnavalul de la Rio, desfăşurat anul acesta între 18 şi 21 februarie. Carnavalul are loc cu 40 de zile înainte de Paşte: începe într-o sâmbătă şi se termină într-o zi de marţi, în ajunul Miercurii Cenuşii şi a începutului Postului Mare. Deşi carnavalul este o formă de sărbătoare populară prezentă de-a lungul întregii Americi Latine, niciunde nu atinge exuberanţa şi senzualitatea din capitala Braziliei. Pasiunea şi pofta de viaţă a celor peste zece milioane de locuitori ai oraşului Rio de Janeiro, cunoscuţi sub denumirea de cariocas, ies cel mai bine la suprafaţă în perioada carnavalului. Brazilienii nu sunt însă singurii care se bucură de carnaval, întrucât festivităţile atrag anual mii de vizitatori din toate colţurile lumii.

EXUBERANŢĂ ŞI PLĂCERE Începând cu primele ore ale după-amiezii, nisipul scrâşneşte şi se învolbură, cu pasiune, sub picioarele a mii de oameni încinşi de soare şi de ritmul latin. Seara, faleza de promenadă Avenida Atlantica devine neîncăpătoare pentru turişti, localnici, femei aproape goale, mahmuri, o populaţie mixtă care se omogenizează sub umbrela distracţiei fără limite. Ceremoniile încep cu înmânarea simbolică a cheilor oraşului unui personaj costumat, Regele Momo, care instaurează, pentru patru zile, domnia exuberanţei şi a plăcerii. Deşi punctul de maximă intensitate al festivalului este Parada şcolilor de samba, care are ca loc de desfăşurare Sambadromul, distracţia nu poate fi limitată la o zonă anume, revărsându-se pe străzi, în cluburi, pe plajele fierbinţi Copacabana, Ipanema sau Leblon. Principale bulevarde sunt închise traficului autovehiculelor din cauza grupurilor masive de petrecăreţi care invadează oraşul. Spre deosebire de carnavalul de pe străzi, la care participarea este gratuită, pentru Parada şcolilor de samba, turiştii trebuie să scoată bani frumoşi din buzunar, dar investiţia merită. Cele 14 şcoli se dezlănţuie pe Sambadrom, într-un maraton al rezistenţei fizice, de la ora 9 seara a zilei de duminică până în zorii zilei următoare.

PARADA ŞCOLILOR DE SAMBA Şcolile de samba nu sunt instituţii de învăţământ, ci asociaţii de oameni care trăiesc în acelaşi cartier, cel mai adesea de la periferie. Membrii acestora se întâlnesc în mod regulat pentru antrenamente şi repetiţii, toate performanţele fiind etalate în ziua cea mare. Urcaţi în care alegorice împinse de bărbaţii comunităţii, dansatorii îşi demonstrează măiestria îmbrăcaţi sumar sau chiar complet goi, deşi nuditatea nu este, oficial, admisă. Parada şcolilor de samba a debutat la începutul anilor \'30, urmând ca în 1984 să i se construiască un sediu special în centrul oraşului, prevăzut cu tribune speciale pentru spectatori, aşa-numitul Sambadrom. În fiecare an, şcolile aleg o temă diferită; spre exemplu, în anul 2000, pentru a marca sărbătorirea celei de-a 500-a aniversări a ţării lor, grupurile de samba au personalizat diferitele perioade al istoriei Braziliei. Fiecare şcoală se poate prezenta la paradă cu şase până la opt care alegorice şi cu 3000 până la 5000 de membri. Prestaţia şcolilor este judecată de un juriu specializat ales de către Liga Şcolilor de Samba. Cariocas îşi încurajează şcoala preferată cu aceeaşi pasiune cu care susţin echipa de fotbal preferată. Cele mai bune cinci şcoli desemnate au onoarea de a mărşălui din nou, împreună, în weekend-ul următor, la Parada învingătorilor.