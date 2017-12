Carne de cal plasată ilegal în magazine din Constanţa

Trei persoane au fost reţinute, ieri, de procurori, sub acuzaţia că ar fi tăiat mai mulţi cai şi că ar fi vândut carnea, trecută în acte ca fiind de vită, în mai multe magazine din Bucureşti, precum şi din judeţele Vrancea, Constanţa, Prahova şi Alba. Oamenii legii au efectuat ieri dimineaţă percheziţii domiciliare la trei adrese din localităţile Ploscuţeni şi Homocea, în urma descinderilor confiscând 6.500 de kilograme de carne. Pe numele celor trei suspecţi au fost emise ordonanţe de reţinere pentru 24 de ore, sub aspectul comiterii infracţiunilor de evaziune fiscală şi fals în înscrisuri sub semnătură privată şi înşelăciune cu privire la calitatea mărfurilor. \"Procurorii vor analiza în termen de câteva ore, înainte de a expira reţinerea, dacă vor sesiza instanţa de judecată în vederea luării măsurilor preventive\", a declarat purtătorul de cuvânt al Parchetului Tribunalului Vrancea, procurorul Paul Mihăilă. Acţiunea de ieri a fost coordonată de procurori din cadrul Parchetului Tribunalului Vrancea şi de reprezentanţi ai Gărzii Financiare. În urma cercetărilor s-a stabilit că animalele au fost sacrificate la domiciliile suspecţilor, pe tot parcursul anului 2010. Potrivit unor surse din rândul anchetatorilor, carnea de cal, care în documente figura ca fiind de vită, provenea uneori şi de la animale moarte. Urmărirea penală în acest caz a fost începută la jumătatea lunii octombrie. Anterior, cele trei persoane reţinute au mai fost cercetate şi trimise în judecată pentru evaziune fiscală.