Carne otrăvită din Irlanda, servită pe mesele constănţenilor!

De ce ne-a fost frică, nu am scăpat! În ultimele zile, scandalul cărnii de porc cu dioxină a provocat panică în majoritatea zonelor care au primit produsele direct din Irlanda, însă veterinarii au găsit carne otrăvită şi la Constanţa. Deşi pe 10 decembrie, la primirea notificării din partea Autorităţii Naţionale Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentară (ANSVSA), veterinarii constănţeni erau ferm convinşi că astfel de produse nu au cum să ajungă pe litoral, realitatea a fost cu totul alta. Directorul adjunct al Direcţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) Constanţa, dr. Gheorghe Dincă, a declarat că, în urma unei informări prin Sistemul Rapid de Alertă, instituţia a fost înştiinţată ieri că unităţi de pe litoral au primit carne din Irlanda. „Am primit vestea că o unitate deţine o cantitate de 20 de tone de carne, dintre care 13,6 tone de provenienţă irlandeză. Practic, această unitate din judeţ a importat cantitatea respectivă pe 30 octombrie pentru procesare şi comercializare, astfel că, în urma controalelor, am sechestrat doar o cantitate de 117,5 kg. De asemenea, a mai fost o unitate comercială care a deţinut preparate de carne din Irlanda, dar care au fost epuizate pînă pe 5 decembrie”, a declarat Dincă. El susţine că instituţia nu a încercat niciodată să ascundă existenţa unor cantităţi de carne cu dioxină întrucît pînă acum cîteva zile nu a existat nicio notificare din partea Irlandei. “Am fost acuzaţi că am încercat să ascundem acest lucru, dar informaţia ne-a parvenit după ce a fost consultată lista cu societăţile constănţene care au importat cantităţi de carne cu dioxină. În acest moment mai avem alte trei informări prin Sistemul de Alertă Rapid din Vîlcea, Giurgiu şi Bucureşti pentru cantităţi mai mici de carne. Vom continua verificările în toată această perioadă pentru a depista şi alte posibile societăţi care comercializează sau au vîndut produse de carne din Irlanda”, a mai afirmat Dincă.