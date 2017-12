Carnea de pasăre, numai bună de mâncat

Producătorii de carne de pasăre contestă vehement informaţiile apărute în unele canale media cu privire la reziduurile din carnea de pasăre şi subliniază că pesticidul incriminat nu se mai foloseşte de cel puţin opt ani. „Informăm opinia publică că producătorii de carne de pasăre contestă vehement informaţiile false apărute în unele canale media cu privire la reziduurile din carnea de pasăre. Prelevarea de probe de carne de pasăre pentru efectuarea analizelor a fost făcută fără respectarea standardelor legale în vigoare. Analiza detectării prezenţei antibioticelor în carne s-a făcut printr-o metodă calitativă, vizuală, neautorizată de instituţiile abilitate (s-a pus o bucată de hârtie peste carne şi dacă s-a colorat s-a tras concluzia că are reziduuri de antibiotice). S-a incriminat prezenţa unui pesticid (DDT) care nu se mai fabrică şi implicit nu se mai foloseşte de cel puţin 8 - 10 ani”, se precizează într-un comunicat al Uniunii Crescătorilor de Păsări din România. Potrivit sursei citate, buletinul de analiză pentru pesticide a fost sub limitele legale acceptate de legislaţia UE. Producătorii de carne de pasăre sunt supuşi programului de control pentru reziduuri, aprobat anual de către Comisia Europeană. Stabilirea numărului de probe pentru control se aprobă de către Comisia Europeană în funcţie de numărul de animale din ţară, iar pentru România, în anul 2012 s-a aprobat să se analizeze peste 5.000 probe pentru pesticide, metale grele, antibiotice, micotoxine şi hormoni. Produsele româneşti care ajung pe pieţele UE sunt din nou monitorizate, subliniază UCPR. Recoltarea probelor pentru analize se face periodic, inopinat, de către reprezentanţii Autorităţii Naţionale Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor fără ca producătorii să fie informaţi. În urma aplicării programului de control pentru reziduuri din acest an, nu s-au găsit probe care să ateste existenţa acestor substanţe în carne.