Carnea de pe masa de Crăciun arde la buzunar!

Aşa cum era de aşteptat, ca urmare a scumpirii materiei prime, utilităţilor şi combustibililor, producătorii de preparate din carne vor să majoreze preţurile până la Crăciun, cu 10%. Declaraţia îi aparţine lui Radu Timiş, preşedintele Asociaţiei Române a Cărnii (ARC), care a adăugat că, după creşterile de preţuri la energie, gaze şi combustibili, preţul cărnii a urcat în ultimele luni cu 15%. \"Oamenii au mai puţini bani în buzunar, deci cumpără mai puţin, TVA-ul este ceea ce determină ca marea majoritate a consumatorilor să se ducă în zona produselor ieftine, şi atunci mâncăm mai puţin, mai ieftin şi mai puţin sănătos\", a afirmat el. Şeful ARC a adăugat că producătorii de mezeluri vor încerca să mărească preţurile, pentru că ei cumpără carne mai scumpă cu aproximativ 25% comparativ cu începutul anului. \"Noi vom încerca să mărim preţul cu 10%. Nu vrem, dar ne obligă situaţia, dacă materia primă este mai scumpă şi se anunţă în fiecare săptămână scumpiri. Nu ştim însă dacă piaţa va suporta majorările de preţ. Noi vom face tot ce se poate ca să rămânem în viaţă şi să ne putem vedea şi la anul\", a mai spus el.

PORCUL DIN FUNDUL CURŢII VS PORCUL DE PE TARABĂ Şi carnea de porc s-ar putea scumpi până la Crăciun cu până la 15%. \"În România, în apropierea sărbătorilor de iarnă, se taie trei milioane de porci în fundul curţii. Şi atunci se dereglează piaţa în mod direct. Probabil că preţurile la aceşti porci pe care îi taie ţăranii vor fi, ca în fiecare an, mai mari decât cele cu care vindem noi la ora actuală\", a declarat Ioan Ladoşi, preşedintele Asociaţiei Producătorilor de Carne de Porc din România. El a afirmat că preţurile ar putea creşte până la Crăciun cu maxim 15%, pentru că piaţa nu suportă majorări mai mari.

MAI BINE VÂND CEREALE DECÂT… PUI Nici la carnea de pasăre piaţa nu suportă majorări mari de preţuri, iar producătorii susţin că vând în pierdere şi cer scăderea TVA. \"Suntem sub costurile de producţie şi nu ştiu cât vom mai rezista. Reducerea TVA poate fi o soluţie imediată, dacă vrem să încurajăm vânzările. Dacă nu se va reduce TVA, se va pune problema insolvenţei pentru mulţi producători. Reducerea TVA va duce la diminuarea evaziunii fiscale şi la oferirea unor produse la preţuri accesibile\", a afirmat Ilie Van, preşedintele Uniunii Crescătorilor de Păsări din România. El a adăugat că producătorii de păsări ar trăi mai bine dacă ar vinde cerealele pe care le deţin decât dacă comercializează carnea.

ROMÂNII MĂNÂNCĂ MAI PUŢINĂ CARNE DECÂT EUROPENII Carnea de porc este cea mai căutată în România, acoperind aproape jumătate din consumul de carne, de circa 60 de kilograme pe cap de locuitor pe an, fiind urmată de cea de pasăre (15-20 kg) şi vită, categorie care reprezintă doar 10% din total. Potrivit asociaţiilor din domeniu, consumul anual de carne este de circa 60 kg. Fiecare român mănâncă anual 30-32 de kilograme de carne de porc, faţă de media europeană de 40-45 de kilograme. Consumul de carne de pasăre este de 15-20 de kilograme pe an, de asemenea sub media europeană, de 23-24 kilograme. Carnea de vită reprezintă doar 10% din consumul total de carne din Româbia, faţă de 40% în UE. Vânzările lunare de carne au o evoluţie oscilantă şi sunt mai mari doar în zilele de plată a salariilor, a declarat joi, într-o conferinţă de presă, Ilie Van, preşedintele Uniunii Crescătorilor de Păsări din România (UCPR). \"Am făcut o analiză a vânzărilor, ca să vedem cum se distribuie acestea, şi am constatat că vânzările se desfăşoară în formă de dinţi de fierăstrău, iar vârfurile sunt în zilele de avans şi lichidare. E o chestie verificată de noi, ne cresc vânzările în perioada avansului şi lichidării\", a spus Van.