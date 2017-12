Carnea de vită reprezintă 10% din consumul de carne din România, faţă de 40% media în UE, românii consumînd doar 2,6 kg de carne de vită pe locuitor în primele cinci luni ale acestui an, potrivit datelor Ministerului Agriculturii. Consumul de carne de vită pe locuitor a scăzut în România de la 6,8 kilograme în anul 2007 la 6,6 kilograme în 2008. Pe de altă parte, în primele cinci luni ale acestui an, importul de carne refrigerată şi congelată din vită a fost de 7.743 tone, în timp ce exportul acestui tip de carne s-a ridicat la 690 de tone. România a importat, în perioada ianuarie-mai, 108 tone de bovine în viu pentru sacrificare, dar a exportat peste 6.400 de tone. Anul trecut, numărul total de bovine sacrificate a înregistrat o scădere cu 7,5%, iar producţia s-a redus cu 9,7%. Potrivit datelor Ministerului Agriculturii, în primele şapte luni ale acestui an efectivul total de bovine era de 2,63 milioane de capete, iar producţia totală de carne în viu a fost de 163.200 tone.