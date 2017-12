Caro Emerald şi Garbage vor concerta la B\'estfest

Noi nume importante ale muzicii actuale pe plan internaţional au fost anunţate că o să concerteze, în această vară, în România. Trupa Garbage şi cântăreaţa Caro Emerald vor cânta în cadrul festivalului B\'estfest Summer Camp, care se va desfăşura între 6 şi 8 iulie, pe malul lacului Pasărea din localitatea Tunari de lângă Bucureşti, după cum informează organizatorii, Emagic.ro.

Biletele vor fi disponibile începând de astăzi şi până pe 15 martie, la preţ promoţional, respectiv 215 lei, pentru cele trei zile de festival, iar pentru cei care doresc acces în camping, la preţul abonamentului se adaugă şi un voucher de 10 lei. După această dată, abonamentele vor fi disponibile la preţ întreg, respectiv 265 de lei, la care se poate adăuga voucherul de camping în valoare de 15 lei.

PRINTRE CELE MAI IUBITE TRUPE DE ROCK ALTERNATIV Una dintre cele mai cunoscute trupe de rock alternativ de pe scena internaţională, formaţia americană Garbage, este originară din Madison, Wisconsin. Componenţa trupei este, ca şi în 2011, formată din scoţianca Shirley Manson - vocalistă, Steve Marker - clape, Duke Erikson - bass şi Butch Vig - tobe. În 2010, membrii trupei au început să lucreze la cel de-al cincilea album, programat să fie lansat anul acesta, creionându-şi deja traseul pentru un nou turneu internaţional ce va include şi prezenţa la câteva dintre cele mai cunoscute festivaluri de muzică.

FENOMEN MUZICAL DIN 2010 Caro Emerald este artista de origine olandeză care a cucerit recent publicul din întreaga lume cu stilul său muzical aparte: un amestec între muzica jazz din anii ‘50, groove jazz, ritmuri de mambo şi beat-uri răsunătoare. Albumul său de debut, „Deleted Scenes from the Cutting Room Floor”, s-a aflat, timp de 30 de săptămâni consecutiv, pe prima poziţie a topurilor olandeze. Materialul a fost cel mai bine vândut album al anului 2010 din Olanda, cu peste 300.000 de copii, la nivel mondial fiind vândut în peste un milion de exemplare. Din 2010 şi până în prezent, artista şi-a trecut în palmares nu mai puţin de 13 premii muzicale. În România, Caro Emerald a fost preferata clasamentelor muzicale, pisele sale \"Back It Up\" şi \"A Night Like This\" fiind două dintre cele mai ascultate hit-uri ale anului trecut.