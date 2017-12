Carol Burnett, premiată pentru întreaga carieră

Actriţa de comedie Carol Burnett va fi recompensată de Sindicatul actorilor americani (SAG) cu un premiu pentru întreaga carieră, în cadrul unei ceremonii care va avea loc în luna ianuarie, a anunţat această asociaţie americană. Vedeta americană în vârstă de 82 de ani este cel mai bine cunoscută graţie emisiunii sale de comedie „The Carol Burnett Show“, care a fost difuzată din 1967 până în 1978, de postul de televiziune CBS. Secvenţa în care Carol Burnett parodiază personajul Scarlett O'Hara din filmul ”Pe aripile vântului”, purtând o rochie făcută dintr-o perdea, este considerată unul dintre cele mai memorabile momente de comedie din istoria televiziunii americane.

Carol Burnett şi-a făcut debutul pe Broadway, în spectacolul ”Once Upon a Mattress”, în 1959, şi a jucat apoi în numeroase filme. A devenit extrem de populară graţie rolului Miss Hannigan din filmul realizat în 1982 după musicalul ”Annie”. În ultimii ani, actriţa americană a apărut în diverse producţii TV de mare succes, precum ”Glee” şi ”Hot in Cleveland”. Carol Burnett a câştigat numeroase premii Emmy şi Globuri de Aur şi a fost recompensată cu două dintre cele mai prestigioase distincţii din industria de divertisment americană - Kennedy Center Honor şi Mark Twain Prize for Humor. Artista americană a fost premiată şi cu o stea pe Hollywood Walk of Fame din Los Angeles.