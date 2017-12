Caroli şi Campofrio au fuzionat

Acţionarii Caroli Foods Group şi Campofrio Food Group au semnat acordurile finale pentru crearea unui nou grup, unificând operaţiunile existente din România sub forma unui joint venture, se arată într-un comunicat de presă emis de grup. Anterior semnării acordului, tranzacţia a fost aprobată de Consiliul Concurenţei la sfârşitul lunii iunie, iar acum toate formalităţile legale au fost finalizate. Noul grup va opera sub numele Caroli Foods Group. Produsele vor fi comercializate sub brandurile Campofrio, Caroli, Maestro, Sissi, Gourmet şi Primo. Ambele fabrici - din Piteşti şi Tulcea - vor rămâne operaţionale, fiecare specializându-se în anumite tipuri de produse. Noua entitate Caroli Foods Group va opera sub conducerea unui consiliu director format din cinci membri, compus din reprezentanţi ai companiilor partenere şi prezidat de Talal El-Solh. Haluk Akdemir este chief executive officer al noului grup. Compania anunţă că procesul de integrare, dezvoltat în colaborare de către cele două părţi, va începe imediat şi se estimează că se va finaliza în 12 luni de la crearea acestui joint venture. Acest demers, precum şi continuarea dezvoltării afacerii existente a noului joint venture, va fi condus de Haluk Akdemir şi o echipă de management.