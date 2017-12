Caroline Kennedy, candidat la mandatul de senator de New York

Caroline Kennedy, singurul copil aflat în viaţă al preşedintelui american asasinat John F. Kennedy, va candida pentru postul de senator de New York lăsat vacant de Hillary Clinton, a anunţat guvernatorul statului New York. Caroline Kennedy, care l-a susţinut pe Barack Obama în alegerile primare democrate împotriva lui Hillary Clinton, candidează la funcţia de senator pe care aceasta o va lăsa vacantă în urma preluării în ianuarie a atribuţiilor de secretar de Stat. ”Ea mi-a spus că este interesată de funcţie”, a declarat guvernatorul statului New York, David Paterson, căruia îi revine responsabilitatea de a desemna un înlocuitor pentru Hillary Clinton, urmînd ca postul să fie pus în joc la alegerile din 2010. Dacă ea va deveni senator, va ocupa postul pe care l-a deţinut unchiul său Robert Kennedy.

Anumiţi critici o descriu pe Caroline Kennedy ca fiind o femeie cu un nume celebru şi cu o agendă importantă, dar cu puţină experienţă reală. Printre alte persoane menţionate pentru înlocuirea lui Hillary Clinton figurează secretarul Justiţiei din New York, Andrew Cuomo, fiul fostului guvernator al statului Mario Cuomo. David Paterson a precizat că nu-şi va face publică decizia decît după ce Barack Obama îşi va prelua atribuţiile, la 20 ianuarie.