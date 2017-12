Carp Team a câștigat a doua ediție a LBAC

La finalul săptămânii trecute, în Sala „Tomis” din Constanța, a avut loc Final Four-ul Ligii de Baschet Amator din Constanța (LBAC), competiție ajunsă la a doua ediție. Vineri au fost programate cele două semifinale, în care Carp Team s-a impus, cu 77-65, în fața celor de la Constanța Pirates, iar Saints a trecut la mare luptă de Animal Pack, cu 57-54. Duminică, în finala mică, Animal Pack a câștigat medaliile de bronz, grație succesului înregistrat în fața echipei Constanța Pirates, cu 62-52, în timp ce, în marea finală, Carp Team a trecut de Saints, cu 72-62, păstrându-și astfel trofeul obținut anul trecut. Alexandru Olteanu (Carp Team), fostul jucător de la BC Farul, a fost desemnat MVP-ul finalei. „Sunt fericit că am păstrat trofeul, dar sunt și mai fericit că am făcut o bună propagandă baschetului. Cred că această a doua ediție a LBAC este încă un pas spre formarea unei echipe de liga a doua, aici, la Constanța”, a spus Olteanu. Organizatorii au acordat și alte premii speciale: cel mai bun apărător al sezonului - Andrei Oprean (BC Athletic Constanța), cel mai bun pasator - Alexandru Olteanu (Carp Team), cel mai bun recuperator - Senai Isleam (Carp Team), cel mai bun marcator - Claudiu Filip (Saints) și jucătorul fair-play Cătălin Toma (43 team). „A fost un sezon foarte bun și am crescut ca valoare față de primul sezon. Finala a fost decisă de tactica mai bună a celor de la Carp Team”, a declarat Andrei Talpeș, președintele LBAC.

