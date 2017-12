Carpatica a restructurat creditele pentru persoane juridice

Banca Comercială Carpatica a restructurat pînă în prezent credite acordate firmelor în echivalentul a 4% din valoarea soldului pe acest segment, respectiv pentru 1% din cei 12.000 de clienţi persoane juridice, a declarat directorul general al băncii, Nicolae Hoanţă. „Am restructurat credite pentru 1% din numărul clienţilor persoane juridice, care însumează 4% din valoarea îmtrumuturilor adresate firmelor. Nu am început încă restructurarea creditelor acordate populaţiei, în condiţiile în care nici nu am acordat foarte multe îmtrumuturi pe acest segment. Vom demara însă acest proces şi pentru finanţările către persoanele fizice”, a arătat Hoanţă. Directorul BCC a afirmat că banca are în prezent 12.000 de clienţi persoane juridice pe activitatea de creditare, din care aproximativ 8.000 sînt întreprinderi mici şi mijlocii, iar restul, companii mari. Pe de altă parte, în soldul total al creditelor băncii, finanţarea firmelor repezintă în prezent peste 86%. În total, banca avea la finalul lunii mai a acestui an peste 450.000 de clienţi, inclusiv deponenţi sau posesori de carduri. În ceea ce priveşte evoluţia portofoliului de credite, Hoanţă a mai spus că valoarea acestuia a stagnat după primul semestru al acestui an, comparativ cu finalul anului trecut, în condiţiile în care noile credite acordate nu au reuşit să depăşească niveleul rambursărilor. Directorul general al BCC a adăugat că banca se concentrează în continuare pe creditarea IMM-urilor şi a companiilor, dar că, avînd în vedere numărul foarte restrîns al clienţilor noi solvabili, Carpatica a adoptat o strategie de preluare a clienţilor altor bănci. Hoanţă a afirmat că banca şi-a sporit resursele atrase cu 30% în primul semestru, în special din depozitele populaţiei, ţinînd cont că nu dispune de surse externe de finanţare, altele decît împrumuturile de la instituţii financiare internaţionale. Vorbind despre gestionarea reţelei teritoriale, el a mai spus că este posibil ca banca să renunţe la cîteva unităţi, dacă acestea nu-şi vor justifica existenţa. „Vrem eficientizare şi o facem pentru a răspunde mediului economic actual. Nu intenţionăm să ne reducem numărul de unităţi, dar dacă va fi nevoie, vom renunţa probabil la cîteva, dacă vom considera că nu-şi au rostul. Oricum, sînt puţine în această situaţie”, a mai spus Hoanţă. Din totalul unităţilor, aproximativ 50% au o activitate sub potenţial, majoritatea fiind dintre cele puse în funcţiune la finalul din 2007 sau 2008, a precizat directorul băncii. La finalul lui 2008, reţeaua BCC număra 236 unităţi teritoriale, din care 64 sucursale, 41 agenţii şi 131 reprezentanţe.