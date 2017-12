Carpatica a scăzut din nou dobînzile la depozite

Banca Comercială Carpatica (BCC) a redus, de ieri, dobînzile la depozite cu pînă la 0,75 puncte procentuale, noile dobînzi plătite de bancă ridicîndu-se la cel mult 12,75% pe an la depozitele în lei şi la 5,50% pe an la depozitele în euro, a anunţat banca. Astfel, banca practică dobînzi anuale la depozitele la termen cuprinse între 7% şi 11,75% în lei şi între 4,5% şi 5% pe an la euro, în funcţie de maturitate. La depozitul la termen în dolari, banca plăteşte dobînzi cuprinse între 3% şi 3,25% pe an, în funcţie de scadenţa depozitului. În cazul depozitelor pe produs specifice, BCC a redus dobînzile pentru depozitul Cumulativ cu retrageri la cerere în lei, depozitul Progres pe un an în lei, depozitul Sibiu în lei şi euro, depozitul Pensia Plus în lei, euro şi dolari, depozitul Vivat în lei, depozitul Prezident în euro şi dolari, depozitul Mixt în lei, dar şi pentru contul curent bonificat în lei şi dolari. Noile dobînzi anuale sînt cuprinse în intervalul 1% şi 3,75% la euro, 1% şi 5,50% la dolari şi între 2% şi 12,50% pentru economiile în monedă naţională. De asemenea, BCC plăteşte dobînzi mai mici şi la certificatul de depozit Valuta Forte, la termen de 360 zile cu 0,25 puncte procentuale, la 5,25% pe an la euro şi la 3,5% pe an la dolari, a mai anunţat banca. Totodată, la reînnoirea depozitului Progres, banca plăteşte o dobîndă de 12,37% pe an, iar la prelungirea depozitului Mixt, dobînda se ridică la 12,5% pe an. Scăderea este a doua decisă de BCC pe parcursul lui iulie, după cea operată la mijlocul lunii. Dobînzile sînt fixe pe perioada constituirii depozitelor şi sînt valabile atît pentru persoane fizice, cît şi pentru persoane juridice. Totodată, retragerile de numerar aferente depozitelor clasice la termen, depozitelor broken şi produselor originale constituite de către persoanele fizice pe o perioadă mai mare sau egală de trei luni, ajunse la scadenţă, nu sînt comisionate dacă au loc în ziua scadenţei.