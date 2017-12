Carpatica, Piraeus şi OTP oferă dobînzi mărite la economiile populaţiei

Deşi este luna cadourilor, băncile şi-au îndreptat în acest sezon ofertele spre atragerea de depozite de la populaţie şi nu spre acordarea de credite, afişînd în acest sens dobînzi mărite la instrumentele de economisire. Episodul de azi al ofertelor privind plasamentele efectuate de populaţie la bănci include dobînzile practicate de Banca Comercială Carpatica, Piraeus Bank şi OTP Bank. Produsele de economisire de la Carpatica ce bonifică cea mai mare dobîndă sînt depozitul „Sibiu 2007”, constituit pe o perioadă de 3 luni - cu recompensare de 7% pe an pentru euro şi 4,25% pe an pentru dolari şi depozitul „Pensia Plus”, constituit pe o perioadă de 12 luni cu recompensare de 7,25% pe an pentru euro şi 5,25% pe an pentru dolari. Banca Comercială Carpatica oferă şi alte tipuri de depozite, precum depozitul „Prezident” pe 6 luni, pentru care persoanele fizice primesc o dobîndă de 7,15% pe an la euro şi 4,75% pe an la dolari, Certificatul de depozit „Valută Forte” pe 360 zile, la care persoanele şi companiile pot primi o dobîndă de 7,25% pe an la euro şi de 5% pe an la dolari, cît şi depozitul „Prosper” pe 24 luni, la care persoanele şi companiile pot primi o dobîndă de 7,25% pe an la euro şi de 5,25% pe an la dolari. În plus, BCC mai oferă populaţiei contul curent bonificat, la care nivelul dobînzii anuale variază în funcţie de tranşele valorice deţinute, între 4,50 şi 5,25% la cele în euro şi între 3% şi 4% la cele în dolari. Creşterea dobînzilor operată de Carpatica la depozitele în valută este de pînă la 1,25% la euro şi de pînă la 0,75% la dolari, iar nivelurile maxime de dobîndă practicate în funcţie de scadenţă sînt de 6,25% la euro (pe 12 luni) şi de 4,75% la dolari (la 12 luni). Cel mai ridicat nivel al dobînzilor la depozitele în monedă naţională pe piaţă este practicat de Piraeus Bank România, cu 15% pe an retribuţie. Produsul de economisire „Piraeus100” este nou pe piaţa bancară, lansarea avînd loc ieri, este disponibil în lei şi euro, dobînda pentru moneda unică europeană fiind de 6,50% pe an. Depozitul acesta poate fi constituit pe o perioadă de 100 de zile, iar dobînzile sînt fixe pentru ambele monede (leu/euro). De asemenea, dobînzile aferente depozitului \"Star\" au fost majorate pînă la 14% pentru depunerile în lei şi pînă la 6,25% pentru cele în euro, în timp ce economiile constituite prin depozitul \"Gold\" au dobînzi de pînă la 12,5% pentru lei şi 5,35% pentru euro. Pentru depozitul \"Star\", banca a redus suma minimă de constituire a depozitelor la 10.000 de lei, de la 15.000 de lei, şi la 3.000 de euro, de la 4.000 de euro. Pentru \"Gold\", banca solicită în prezent o sumă minimă de 100 euro, în loc de 1.000 euro, şi de 500 lei, în loc de 4.000 de lei. Depozitul Gold permite acum şi plata lunară a dobînzii, nu doar la maturitate. De asemenea, banca a lansat o ofertă pentru pensionari şi studenţi, care vor beneficia de bonificaţii mai mari cu 0,5% pentru depozitele în lei şi cu 0,25% la plasamentele în euro faţă de dobînzile standard ale depozitelor Star şi Gold. Pentru a fi mai atractivă clienţilor, OTP Bank a renunţat la diversificarea dobînzilor pe tranşe valorice. Astfel, dacă înainte banca oferea dobînzi între 0% şi 10% pe an, în funcţie de leii economisiţi, în prezent, banca oferă o singură dobîndă, de 12,5% pe an, iar pentru economiile în euro, dobînda anuală este de 5,25%, indiferent de suma economisită. Raportat la vechile retribuţii, majorările de dobînzi operate de OTP Bank la contul de economii sînt în prezent de 2,5% la lei şi de 0,25% la euro. Banca nu percepe comisioane la deschiderea sau lichidarea contului curent şi nici comisioane lunare de întreţinere a contului. Totodată, clienţii pot opta pentru cardul de debit MasterCard ataşat contului de economii, ce permite efectuarea operaţiunilor în ţară şi străinătate.