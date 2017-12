Carpatica scade dobînzile la depozite

Banca Comercială Carpatica (BCC) a redus, ieri, dobînzile la depozite cu pînă la 0,5 puncte procentuale, noile dobînzi plătite de bancă ridicîndu-se la cel mult 11,50% pe an la depozitele în lei şi la 4,75% pe an la depozitele în euro, a anunţat banca. Astfel, începînd cu 4 august, banca va practica dobînzi anuale la depozitele la termen cuprinse între 7% şi 11,50% în lei şi între 4,5% şi 4,75% pe an la euro, în funcţie de maturitate. La depozitul la termen în dolari, Banca Carpatica va plăti dobînzi cuprinse între 2,75% şi 2,85% pe an, în funcţie de scadenţa depozitului. Scăderea este a treia decisă de BCC în interval de o lună de la prima reducere anunţată de bancă, pe 15 iulie. Dobînzile sînt fixe pe perioada constituirii depozitelor şi sînt valabile atît pentru persoane fizice, cît şi pentru persoane juridice. Totodată, retragerile de numerar aferente depozitelor clasice la termen, depozitelor broken şi produselor originale constituite de către persoanele fizice pe o perioadă mai mare sau egală de trei luni, ajunse la scadenţă, nu sînt comisionate dacă au loc în ziua scadenţei.