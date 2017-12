Carrefour Constanţa a împlinit un an!

Pentru Carrefour Constanţa, primul an de activitate reprezintă o nouă provocare, ridicînd şi mai sus ştacheta aşteptărilor. Potrivit reprezentanţilor Carrefour, luna octombrie este “luna aniversară la Carrefour”. “În urmă cu un an, s-au investit peste 40 de milioane de euro, care au creat, la Constanţa, mai mult de 1.500 de locuri de muncă. De asemenea, administrăm peste 100 de spaţii comerciale şi oferim o gamă diversificată de produse”, a declarat directorul Centrului Comercial TOM, Bogdan Lambru. Potrivit directorului de hypermarket, Luminiţa Iacob, “pentru Carrefour, acest an a însemnat foarte multă muncă, dar s-au obţinut rezultate deosebite, orientîndu-se după motto-ul “pentru o viaţă mai bună”, atît pentru clienţii noştri, cît şi pentru angajaţii şi partenerii noştri”. Referindu-se la promisiunile făcute la lansare, Iacob a precizat că bilanţul activităţii primului an evidenţiază faptul că “am avut cele mai bune preţuri, o gamă variată de produse, iar segmentul serviciilor a fost dezvoltat, mai ales prin colaborarea cu BRD”.

Iacob a anunţat, ieri, în premieră, lansarea agenţiei Carrefour Voyage. “Carrefour a vrut să fie puţin mai mult decît atît şi, în colaborare cu centrul TOM, am încercat să organizăm diferite evenimente, pentru a aduce un plus clienţilor noştri. În acest sens, vom organiza o serie de tombole cu premii. Pentru viitor, ne vom axa pe aceleaşi drumuri şi strategii ca şi pînă acum”, a punctat Iacob. Potrivit datelor înregistrate de Carrefour în primul an de activitate, fluxul de vizitatori a crescut continuu, media situîndu-se la 100.000 de clienţi pe săptămînă. “Avem luni în care traficul de clienţi depăşeşte jumătate de milion, fiind un record. Noi nu ne adresăm doar municipiului Constanţa, astfel că avem semnale care arată că în weekend sîntem vizitaţi de persoane din Tulcea sau din nordul ţării”, a arătat Lambru. Fiind lună aniversară, Carrefour oragnizează o serie de campanii de divertisment. “Începînd de astăzi (n.r. - ieri), vom declanşa o tombolă cu premii săptămînale constînd în produse electronice, iar la sfîrşitul lunii, va avea loc acordarea marelui premiu constînd într-un autoturism în valoare de 10.000 de euro. La fiecare sfîrşit de săptămînă, vom organiza prezentări de modă, concerte, spectacole”. Încă din prima zi a lunii aniversare, toţi clienţii Carrefour au primit cîte o porţie din tortul aniversar al companiei. Aseară, în parcarea Carrefour a avut loc un spectacol cu ocazia aniversării unui an de activitate, la care a participat ansamblul aromân din Constanţa, ansamblul turco-tătar din Constanţa şi trupa System. Seara s-a încheiat cu un foc de artificii.