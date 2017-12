Carreras cântă în România sub bagheta nepotului său

Faimosul tenor spaniol Jose Carreras va cânta pe 29 noiembrie, la Sala Polivalentă din Cluj-Napoca, cu Filarmonica de Stat „Transilvania”, condusă de nepotul său, David Gimenez.

„Născut în Barcelona, într-o familie în care strălucea numele unchiului său, Jose Carreras, nepotul celebrului tenor și-a făcut studiile muzicale în orașul natal, apoi la Viena și Londra. David Gimenez a studiat la început pianul, dar în final s-a decis să se dedice cu totul carierei de dirijor. Celebrul dirijor a moștenit de la unchiul sau atât asemănarea fizică, dar și talentul. Printre celebritățile cu care a colaborat se numără Angela Gheorghiu, Andrea Bocelli, Placido Domingo, Roberto Alagna,Agnes Baltsa, Kiri Te Kanawa, Juan Pons, Bryn Terfel și, desigur, Jose Carreras, pe care îl însoțește constant în turnee”, se arată în comunicatul organizatorilor de la ProjectEvents.

Concertul „The Very Best of the Legendary Tenor José Carreras” face parte din turneul mondial al artistului, numit „A Life In Music”.

Filarmonica de Stat „Transilvania” a fost înființată în 1955, cu denumirea inițială de Filarmonica de Stat Cluj, ca instituție muzicală profesionistă constituită, pentru început, dintr-o orchestră simfonică mare, urmând a susține o stagiune permanentă de concerte simfonice. În mai puțin de zece ani de la înființare, tânăra orchestră a devenit unul dintre ansamblurile simfonice de vârf din România. Artizanul acestei ascensiuni spectaculoase a fost maestrul Antonin Ciolan, prim dirijor și director artistic al instituției, discipol al legendarului dirijor berlinez Arthur Nikisch. Discografia Orchestrei Filarmonicii „Transilvania”, care se bucură și de o intensă activitate peste hotare, într-o suită de festivaluri internaționale, numără peste 150 de discuri.

Biletele pentru acest concert se găsesc în vânzare la prețuri cuprinse între 150 de lei - categoria V și 500 de lei - categoria VIP. Ele pot fi comandante și online, de peBILETOO.ro,BLT.ro, BILET.ro, BILETE.ro, MYTICKET.ro și EVENTIM.ro.

