Carrie Bradshaw în adolescenţă

Candace Bushnell, autoarea articolelor pe care s-a bazat serialul “Sex and The City” (Totul despre sex), va lansa două cărţi în care descrie anii de liceu ai lui Carrie Bradshaw, principala protagonistă a filmului, informează “The New York Times”. Editura HarperCollins a anunţat că divizia sa de cărţi pentru copii a achiziţionat deja drepturile de publicare a romanului “The Carrie Diaries” (Jurnalele lui Carrie), de Candace Bushnell. Cartea, care va povesti despre prieteniile, relaţiile, flirturile şi aspiraţiile de scriitoare ale lui Carrie ca adolescentă, este primul roman pentru tineri scris de Candace Bushnell. “În liceu, Carrie nu urmărea turma, ea o conducea. Aşa a început să observe şi să facă comentarii sociale”, a declarat autoarea. Acest volum este primul dintr-o serie de două romane prevăzute în contract şi va apărea în toamna anului 2010.