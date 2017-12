Cartea autobiografică a preşedintelui Iohannis, cenzurată în China

Grigore Arsene, directorul editurii ”Curtea veche” susţine pentru Mediafax că şi-a dat acordul pentru “adaptarea ediţiei şi că nu înţelege rostul demersului jurnalistic. ”Ce vrea să dovedească, cui foloseşte?”-se întreabă Grigore Arsene.

Volumul autobiografic al preşedintelui Klaus Iohannis în varianta chineză este lipsit de pasajele privind viaţa în comunism. Începutul volumului tradus “Pas cu pas”poartă avertismentul că "în procesul de publicare" au fost eliminate anumite pasaje. "Am aceeptat acest lucru şi în introducere există o menţiune expresă privind adaptările făcute, dată de diferenţele istorice şi culturale dintre noi şi China.” - justifică Grigore Arsene.

Iată parte din pasajele care nu se regăsesc în traducerea chineză:

“Experienta în timpul comunismului” este catalogată ”o totala pierdere de vreme: totul era aberant.” ”Disciplina aceea era un nonsens total.”

”Şi eu, şi prietenii, şi colegii mei de şcoală îi detestam pur si simplu pe comunisti şi întregul lor sistem.”

”Singura formă în care am înţeles eu să-mi manifest dispreţul faţă de comunişti au fost acţiuni de nesupunere civică, absolut banale. Nu am fost un dizident anticomunist. Doar i-am urât, nu i-am putut suferi. ”

”Lipsa aceasta de speranţă mi se părea dezolantă. Mi se pare trist că astăzi unii români îl regretă pe dictatorul Nicolae Ceauşescu. Eu am fost, cum am mai spus deja, un anticomunist în privat. Am fost împotriva comunismului ca individ, la nivel personal, la fel ca toata familia mea.

Cartea ”Pas cu Pas” de Klaus Iohannis a avut traducerea în limba chineză conform contractului comercial dintre Curtea Veche Publishing si editura CTPH (China Translation & Publishing House) din Beijing (trad. conf. univ. dr. Dong Xixiao). Traducerea şi publicarea volumului nu au implicat nicio formă de finanţare publică română, acestea fiind suportate in intregime de editura chineză.