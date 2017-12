Cartea de identitate sau certificatul de înmatriculare, necesare la plata impozitului pe maşinile în leasing

Persoanele sau firmele care au cumpărat maşini în leasing financiar trebuie să depună la Serviciul Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri la Bugetul Local (SPITVBL) o declaraţie însoţită de o copie a contractului, potrivit Codului Fiscal, dar şi de copii ale certificatului de înmatriculare sau cărţii de identitate a vehiculului, pentru a deveni plătitori de impozit. Procedurile de declarare şi înregistrare ca plătitor de impozit pentru autoturismele cumpărate în leasing financiar sînt stabilite atît de către Ministerul Finanţelor, prin normele de aplicare a Codului Fiscal, cît şi de Ministerul Administraţiei şi Internelor (MAI). MAI urmează să facă o informare la nivel local privind necesitatea prezentării, în plus faţă de documentele cerute prin legea fiscală, a certificatului de înmatriculare sau a cărţii de identitate. De la 1 ianuarie 2007, potrivit modificărilor aduse de Codul Fiscal, la leasingul financiar, impozitul pe proprietate, atît în cazul caselor şi terenurilor, cît şi al autoturismelor, nu se mai plăteşte de către societatea de leasing, ci de către utilizator. Spre deosebire de case şi terenuri, unde prevederile normelor Codului Fiscal acoperă integral modalitatea de înregistrare, pentru autoturisme este nevoie de documente suplimentare din care să reiasă datele tehnice pe baza cărora este calculat impozitul. Pentru mijloacele de transport care fac obiectul unui contract de leasing financiar încheiat pînă la data de 31 decembrie 2006, utilizatorul trebuie să se înregistreze la SPITVBL pînă la 31 ianuarie. Normele de aplicare a Codului Fiscal prevăd, în acest sens, depunerea unei declaraţii fiscale însoţite de o copie a contractului de leasing. Pentru contractele de leasing încheiate după 1 ianuarie 2007, locatarul trebuie să depună, în cel mult 30 de zile, o declaraţie însoţită de o copie a contractului de leasing. Potrivit reprezentantei Asociaţiei Române de Leasing Bancar, Adriana Ahciarliu, certificatul de înmatriculare al autoturismului conţine datele cuprinse în cartea tehnică şi este suficient pentru înregistrarea la serviciul de taxe şi impozite locale. "Am avut discuţii cu MAI şi am convenit, pe lîngă copia de pe contractul de leasing, să se prezinte certificatul de înmatriculare. Codul Fiscal acoperă doar zona fiscală din contract. MAI a promis că va transmite, în acest sens, o circulară către prefecturi", a precizat Ahciarliu. Contractul de leasing financiar este definit prin Codul Fiscal ca fiind contractul care îndeplineşte următoarele condiţii: riscurile şi beneficiile dreptului de proprietate sînt transferate în momentul în care contractul produce efecte, prevede transferul dreptului de proprietate la momentul expirării contractului, perioada de leasing depăşeşte 80% din durata de funcţionare maximă, valoarea totală a ratelor este mai mare sau egală cu valoarea de intrare a bunului.