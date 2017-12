Cartea „Grand Bazar România sau Călător străin updated\" de Mike Ormsby, care conţine o serie de povestiri despre aventurile unui britanic în România, a apărut simultan cu varianta originală „Never Mind the Balkans, Here\'s Romania\", la editura Compania. Romanul, care are capitole precum „Joggingul e sănătos\", „Europenii sînt proşti\", „Capra vecinului\" şi „Bun venit în UE\", prezintă viziunea turistului străin asupra unei Românii unde o vizită la stomatolog, joggingul în jurul Palatului Parlamentului sau o călătorie cu taxiul sînt o aventură incredibilă. Autorul îşi avertizează cititorii, de pe prima pagină a volumului, că „aceste povestiri se bazează pe întîmplări reale. Straniu, dar adevărat\".

„Un jurnalist al BBC-ului, Mike Ormsby, s-a încăpăţînat să îi ia pe români în serios, nu vizitîndu-i, ci trăind cu ei umăr la umăr. Uzantă experienţă! Pentru un străin care ţine să circule cu taxiul prin Bucureşti nevătămat fizic şi moral, să-şi dreagă un dinte, să drumeţească prin munţi, să cînte la chitară şi să-şi facă zilnic joggingul, ţara oferă peripeţii cu nemiluita. Dar şi fără peripeţii, originalitatea locului nu se dezminte în grimase, destine neverosimile, o absolut memorabilă silă de sine\", spune Adina Kenereş, coordonatorul editurii Compania, în descrierea volumului.

„Mike Ormsby e, fără îndoială, mai mult decît un călător străin, el e noul om global îndrăgostit ilogic de România şi, mai ales, de Transilvania (too good to be true). De la Dîmboviţa, apă dulce la ţară tristă, plină de humor, toate trăirile memorabile legate de România sînt revizitate sensibil de un nativ al limbii batrînului Will. Ce se poate întîmpla de-aici înainte? Ori România va deveni mai englezească, ori Mike Ormsby va fi absorbit în abisul nostru oriental, de margine de lume\", scrie Petru Romoşan.

Mike Ormsby s-a născut în Anglia, în 1959. La şapte ani a înfiinţat ziarul şcolii în care învăţa. A studiat engleza şi franceza la University College din Cardiff şi a evoluat ca scriitor şi muzician. A vizitat prima dată România în 1994, ca reporter BBC, apoi s-a întors ca trainer al şcolii BBC şi a rămas în ţară pînă în 1997. După treisprezece ani în care a călătorit cu rucsacul în spate prin Asia, Africa şi Europe, s-a stabilit la Bucureşti.

Varianta în limba română a romanului a apărut în traducerea lui Vlad A. Arghir.