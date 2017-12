Cartea “Scrima la malul mării” a văzut lumina tiparului

Un nou capitol din istoria sportului constănţean a văzut lumina tiparului. Vineri, la Sala “Tomis”, a fost lansată cartea “Scrimă la malul mării”, lucrare scrisă de Virgil Mocanu şi prezentată chiar în cadrul Cupei României la scrimă, întrecere care are loc în aceste zile la Constanţa. Apariţia acestei lucrări a fost susţinută de DSJ Constanţa şi Asociaţia Judeţeană de scrimă, la lansare participând Doina Melinte, preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Sport şi Tineret (ANST), Elena Frâncu (director DSJ Constanţa), Ilie Floroiu (director coordonator CS Farul) şi Elena Buhaiev (fostă medaliată cu bronz la Campionatele Mondiale şi inspector general în cadrul ISJ Constanţa). „Scrima constănţeană a dat numeroşi campioni şi mi-a făcut mare plăcere să scriu despre acest lucru. Această lucrare este 40% documentare în bibliotecă şi 60% mărturii ale celor implicaţi în acest fenomen”, a spus autorul cărţii, Virgil Mocanu. „Scrima românească a scris numeroase file în cartea de aur a sportului românesc. Eu am încredere în generaţia care este astăzi, generaţia care a demonstrat şi anul trecut, la Campionatele Mondiale, că scrima românească are în continuare un cuvânt de spus. Mă bucur că această carte a fost lansată în prezenţa a numeroşi sportivi, în care eu am încredere că vor urca pe podium la Jocurile Olimpice de la Londra”, a declarat şi Doina Melinte. Evenimentul s-a încheiat cu un moment de reculegere, ţinut în memoria fostului scrimer Paul Călin, care va fi comemorat duminică, în cadrul Memorialului ce îi poartă numele şi a celei de-a 14-a ediţii a Cupei “Farul”. De altfel, după ce vineri, în Sala “Tomis” a avut loc Cupa României la individual, sâmbătă, în cadrul acestei întreceri este programată proba pe echipe.