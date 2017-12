A fost aşa cum se aştepta: sîmbătă, braseria Complexului "Cleopatra" din Mamaia a fost plină de prieteni ai boxului şi ai... celor doi autori ai cărţii "Un destin", Aurel Mihai şi Mărţişor Hondrilă. N-au lipsit Ţuţu Chirondojan (normal, era gazdă!), Toma Matei (preşedintele Asociaţiei Judeţene de Box), reprezentanţi ai presei, membri ai familiei eroului. A rezultat o întîlnire de suflet, poate "ora astrală" a omului Aurel Mihai, folosind o expresie a antrenorului emerit de baschet Hondrilă, împrumutată de la Stephan Zweig. În ideea realizării unui interviu, am discutat cu fostul boxer, care mi-a dăruit un exemplar cu autograf; am ajuns acasă, am deschis cartea şi... n-am mai lăsat-o din mînă, pînă n-am terminat-o! Lucrarea răspundea tuturor întrebărilor mele, aşa că, în locul interviului, ar fi mai potrivite, credem, cîteva observaţii. Ca sportiv, Aurel Mihai a reuşit un meci nul cu Calistrat Cuţov (la juniori), şi are scoruri egale cu Gruescu şi Ciucă. Toţi aceştia au fost campioni ai Europei, performanţă accesibilă şi constănţeanului, dacă, înaintea finalei CE din 1971, n-ar fi avut probleme medicale. Mai trebuie spus că Mihai a cîştigat cinci titluri naţionale într-o perioadă în care existau la "semimuscă" adversari redutabili, cu toţii campioni ai ţării: Davidescu, Ganea, Turei, Băiatu, Boboc, Cosma! Însăşi menţinerea, timp de 11 ani, în limitele categoriei 48 kg, este o veritabilă performanţă, pe care n-a reuşit-o nimeni. Dar, viaţa lui Aurel Mihai a rămas palpitantă şi după abandonarea sportului, şi aici intervine un alt mare merit al celor doi autori. Iubirile pugilistului, activitatea de barman-ospătar şi experienţa de vaporean au fost pline de întîmplări neprevăzute, din care eroul a ieşit cu bine (aproape) întotdeauna. Cartea (apărută în editura "Tomis") vorbeşte despre securişti, poliţişti, comandanţi de nave, cărora Aurel Mihai nu se sfieşte să le prezinte numele, cu acelaşi curaj cu care îl ataca în ring pe campionul olimpic şi european Gyorgy Gedö. Din cîte ştiu eu, nimeni n-a mai scris, pînă acum, despre viaţa ospătarului şi marinarului român contemporan, aşa cum au făcut-o Mihai şi Hondrilă! Aşa că, vă sfătuiesc să nu pierdeţi cartea "Un destin", care poate fi găsită la "Cleopatra"... cred că nu pentru multă vreme! Iar pentru încheiere, îl las pe... Aurel Mihai: "Mesajul meu este că în viaţă trebuie să te străduieşti să realizezi ceva, să nu te laşi îngenunchiat, să lupţi împotriva slăbiciunilor şi să nu-ţi pierzi încrederea în forţele tale. Salvarea mea a fost credinţa în Dumnezeu"!

... Cuvinte care au eleganţa unei eschive şi forţa unui upercut!