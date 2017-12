„Cartel Alfa” salută decizia care permite mai multe zile de concediu în caz de boală

Decizia Curţii Europene de Justiţie, care permite angajaţilor să ceară mai multe zile de concediu pe an dacă au lipsit o perioadă de la locul de muncă din cauza unei boli, este salutată de Confederaţia Naţională Sindicală (CNS) „Cartel Alfa”, care precizează că este o reinterpretare a Directivei Europene asupra timpului de lucru. CNS „Cartel Alfa” salută decizia Curţii Europene de Justiţie (CEJ), care a hotărît că angajaţii care se îmbolnăvesc în concediul de odihnă au dreptul să recupereze perioada în care au avut nevoie de îngrijiri medicale sau tratament. „Mai precis, angajaţii afectaţi de probleme de sănătate în timpul concediului legal de odihnă pot să ceară realocarea zilelor libere în care au fost bolnavi. Mai mult, angajaţii au dreptul să realoce orice zi liberă ruinată de boală, adaugînd-o la concediul de odihnă din anul următor”, se arată într-un comunicat. CNS „Cartel Alfa” consideră că punctele de vedere ale angajatorilor care se tem de potenţiale abuzuri ale angajaţilor fără scrupule sînt nesustenabile. „Reglementările europene în această privinţă sînt cît se poate de clare, mai ales în privinţa solicitării şi obţinerii certificatelor medicale care să dovedească starea precară de sănătate”, se mai arată în comunicat. Curtea Europeană de Justiţie de la Luxemburg a decis că angajaţii pot cere mai multe zile de concediu pe an dacă au lipsit o perioadă de la locul de muncă din cauza unei boli, în vreme ce patronii sînt îngrijoraţi că subalternii fără scrupule vor profita de această hotărîre. Potrivit patronilor din industrii, a permite angajaţilor să-şi prelungească timpul de concediu lasă loc unor abuzuri. Decizia a venit în urma procesului unui cetăţean spaniol, Francisco Pereda, căruia i s-a refuzat posibilitatea de a-şi modifica datele de vacanţă după ce s-a rănit chiar înainte de a pleca în concediul anual. Judecătorii CEJ au hotărît că Pereda ar trebui să beneficieze de opţiunea de a-şi schimba datele concediului, inclusiv de a-l amîna pe anul viitor. Curtea a stipulat clar că dacă „un angajat nu doreşte să-şi înlocuiască zilele de vacanţă cu concediul medical, trebuie să i se ofere zilele de vacanţă rămase disponibile într-o altă perioadă”. Decizia Curţii nu menţionează dacă se poate ca, în cazul unei anumite boli, să se modifice condiţiile de luare a concediului anual. Mai mulţi avocaţi britanici care au examinat documentele instanţei au spus că hotărîrea CEJ permite angajaţilor să ceară zile de vacanţă în plus şi să mintă în legătură cu concediul medical. „Asta înseamnă că, efectiv, nu eşti bolnav decît pe timpul angajatorului tău, niciodată pe timpul tău”, a spus avocata britanică Naomi Feinstein, de la firma Lovells.