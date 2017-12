Cartele SIM în conserve de carne, droguri în brânză

TRUCURI. Rudele şi prietenii deţinuţilor încarceraţi la Penitenciarul de Maximă Siguranţă de la Poarta Albă dau dovadă de o ingeniozitate ieşită din comun atunci când încearcă să le strecoare acestora obiecte sau ... substanţe interzise. Gardienii trebuie să fie foarte atenţi pentru a putea intercepta „cadourile” care, altfel, ar ajunge în celulele închisorii, la destinatarii care le-au „comandat”. Metoda clasică a aruncării telefoanelor mobile peste gardul penitenciarului mai are încă adepţi, dar şansele de reuşită sunt destul de reduse, iar greşelile se plătesc scump. Aşa că oamenii inovează în permanenţă, în speranţa că noile tehnici de „camuflaj” îi vor păcăli pe angajaţii Compartimentului Vizite. Şi capacitatea celor din exterior de a inventa noi trucuri pare inepuizabilă. „Au fost descoperite telefoane mobile şi cartele SIM în conserve de carne, în sticle de suc, în cutii de lapte, în borcane cu gem, în hârtie igienică, în cutii de medicamente”, a declarat insp. Gabriel Botezan, purtătorul de cuvânt al Penitenciarului de Maximă Siguranţă Poarta Albă. „Au existat şi cazuri în care unii au încercat să introducă în penitenciare din ţară diverse stupefiante, sub formă de prafuri, ascunse în reviste sau în zarzavaturi. Am avut un caz la secţia exterioară de la Valu lui Traian cu o persoană care ascunsese droguri într-o bucată de brânză”, a mai adăugat insp. Gabriel Botezan.

PEDEPSE. Până acum, măsurile luate în astfel de cazuri erau atât de blânde încât nu reuşeau să sperie pe nimeni. „Dacă cineva era prins în timp ce încerca să introducă în penitenciar obiecte interzise, şi nu mă refer aici la droguri, nu păţea mai nimic. Singura sancţiune prevăzută de lege era interzicerea dreptului la vizită pentru o perioadă cuprinsă între trei şi şase luni. În cazul stupefiantelor, cazurile ajungeau în atenţia ofiţerilor Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Constanţa”, a declarat sinsp. Gabriel Botezan. Începând cu acest an, însă, cei care vor să păcălească sistemul riscă să facă o vizită... ceva mai lungă la închisoare. „Prin modificările legislative care s-au făcut în 2010, introducerea obiectelor interzise în penitenciare a devenit infracţiune, prevăzută cu pedepse de până la doi ani pentru „civili” şi patru ani în cazul în care vorbim despre personalul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor. Acum, legislaţia este cu adevărat descurajantă”, a declarat cms. şef Gelu Dănuţ Dincă, directorul Penitenciarului de Maximă Siguranţă Poarta Albă. Iar regulile sunt cât se poate clare. „În momentul în care un vizitator vine la penitenciar, i se prezintă riscurile la care se expune în cazul în care încearcă să facă aşa ceva, după care i se arată o listă cu obiectele interzise. Dacă este prins, se întocmeşte un proces verbal şi sesizăm Parchetul”, a mai spus cms. Gelu Dănuţ Dincă. Odată cu intrarea în vigoare a noilor reguli, reprezentanţii Penitenciarului Poarta Albă se aşteaptă ca numărul tentativelor de acest gen să scadă considerabil. Şi, bineînţeles, ca metodele să se perfecţioneze...