Cărţi de identitate fără înghesuială la ghişeu

Chiar dacă în sectorul bugetar se fac reduceri de personal, conducerea Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţa Persoanelor (SPCLEP) Constanţa spune că are nevoie de mai mulţi angajaţi. Cu atât mai mult cu cât Guvernul se gândeşte să schimbe cărţile de identitate existente cu unele biometrice. Prin acest proiect, aşa cum este el în forma prezentată, ar urma ca valabilitatea actelor de identitate să scadă de la 10, la cinci ani, deci volumul de muncă al angajaţilor SPCLEP s-ar dubla, în condiţiile în care şi aşa serviciile au deficit de personal. Constănţenii care au fost nevoiţi să-şi schimbe actul de identitate s-au lovit, vrând, nevrând, de agitaţia şi aglomeraţia de la ghişee. „Am moştenit un Serviciu cu un singur ghişeu cu publicul. În urmă cu doi ani, după ce am mutat sediul în incinta Poliţiei Municipale, am reuşit să deschidem un al doilea ghişeu, însă căutăm soluţii pentru a deschide un al treilea ghişeu. Pentru asta am avea nevoie însă să mai angajăm câteva persoane“, a declarat directorul SPCLEP Constanţa, Dezideriu Dudaş. Amintim că SPCLEP Constanţa a lansat de curând o petiţie prin care se doreşte menţinerea valabilităţii cărţii de identitate la 10 ani şi eliminarea cărţii de alegător, document a cărui inutilitate a fost demonstrată de-a lungul anilor.