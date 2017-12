Cărţi, muzică, filme şi... discounturi

Unul dintre cele mai aşteptate târguri de pe litoral, „Kilipirim”, îşi aşteaptă vizitatorii pe faleza Cazinoului din Constanţa, începând de astăzi. Străjuit de bustul „Luceafărului” şi de muza sa, cortul alb care găzduieşte cea de-a patra ediţie a târgului va fi deschis timp de 39 de zile, în perioada 1 iulie - 8 august, de la ora 10.00 şi până la miezul nopţii. În acest răstimp, pasionaţii de lectură de toate vârstele pot să-şi procure cele mai râvnite cărţi şi să se pună la curent cu „trendurile” estivale, în materie de citit.

Anul acesta, târgul „Kilipirim”, organizat de XPO NOI, pune la dispoziţia cititorilor peste 5000 de titluri de carte cu discount-uri cuprinse între 10% şi 70%. Oferta este foarte variată, în standurile târgului găsindu-se volume de beletristică, autoeducare, artă, arhitectură şi design, hobby şi carte pentru copii. Printre cele 25 de edituri participante la „Kilipirim” 2010 se numără nume consacrate pe piaţa de carte - Polirom, Nemira, Humanitas şi Acvila, dar şi edituri străine. Generoasei oferte de carte i se adaugă, şi în acest an, cea de film şi muzică bună, de la cea clasică până la pop-rock.

Păstrând linia ediţiei precedente, „Kilipirim” 2010 este dedicat, cu precădere, copiilor şi adolescenţilor, cărora organizatorii le-au pregătit o mulţime de surprize sub formă de jocuri şi jucării. De altfel, jucăriile cu preţuri deosebit de atractive sunt „vedetele” acestei veri, la malul mării. „În fiecare an, copiii şi adolescenţii sunt printre cei mai activi cumpărători de carte. Pentru ei am pregătit, în premieră, anul acesta, noi ‚parteneri de plajă’ - jocuri şi jucării de la câteva din cele mai mari branduri internaţionale prezente în România”, a afirmat Elena Platon, Event Manager Kilipirim.

Cu toate că „Kilipirim” este un târg de discount-uri, organizatorii îi asigură pe cititori că cele mai noi apariţii editoriale ale verii se pot găsi, în acest sezon, în cortul de pe faleza Cazinoului.

Anul trecut, „vedetele” târgului au fost cartea pentru copii şi cea motivaţională, dar şi cartea de artă, care, şi la această ediţie a manifestării, este foarte bine reprezentată.