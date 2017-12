Cârtiţa a prezis încă şase săptămâni de iarnă

Ziua de 2 februarie era aşteptată de mulţi pe ambele maluri ale Oceanului Atlantic. Ziua Întâmpinării Domnului sau sărbătoarea populară Stretenia sau Ziua Ursului, echivalentul Zilei Cârtiţei în SUA, oferă indicii despre cât va mai dura iarna. Tradiţionala Zi a Cârtiţei, un ritual ce durează de peste 120 de ani în Punxsutawney, din statul Pennsylvania, este înrădăcinată în străvechea superstiţie conform căreia dacă un animal îşi vede umbra la 2 februarie urmează o perioadă de şase săptămâni de vreme proastă. Ziua Cârtiţei, consideră folcloriştii, este descendentul direct al sărbătorii creştine timpurii Candlemas (mesa lumânărilor), celebrată tot pe 2 februarie, o zi de rugăciune, în care reprezentanţii Bisericii ofereau lumânări enoriaşilor. S-a transmis, din generaţie în generaţie, superstiţia că dacă în acea zi cerul va fi senin, vor urma 40 de zile de vreme urâtă. Ieri, cârtiţa Phil şi-a văzut umbra şi a prezis că iarna va mai dura şase săptămâni.

Se spune că Phil nu a greşit niciodată, din 1800, când a făcut prima demonstraţie a talentului său, în faţa unui grup de vânători. De atunci, aceştia s-au întors an de an pentru a verifica „spusele” animalului, înlocuind, astfel, Candlemas. Evenimentul a luat amploare din 1966, când a fost transmis în direct la televiziune. Ritualul este acelaşi, an de an: grăsuţul rozător se trezeşte în dimineaţa zilei de 2 februarie asaltat de camerele de luat vederi şi de reflectoare, în strigătele şi aplauzele auditoriului. Phil şi-a văzut umbra de 43 de ori în ultimii 50 de ani, statisticile arătând că previziunile negative au survenit în 90% din cazuri. Ziua Cârtiţei este organizată de un cerc alcătuit din distinşi domni, numit Cercul Închis, îmbrăcaţi ca la carte, cu joben, frac, cămăşi albe şi papioane. Aceştia se ocupă, în timpul anului, de îngrijirea cârtiţei, iar după ceremonia de prezicere a vremii, traduc în limba engleză sunetele emise de Phil.