Cartoful ăsta, un lux, dom'le!

Cartofii s-au scumpit cel mai mult în ianuarie, cu 10,02%, faţă de decembrie, creşteri importante de preţ, de 7,88%, fiind consemnate şi în cazul altor legume şi conserve de legume, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul Naţional de Statistică (INS). Pe de altă parte, mierea de albine şi fasolea boabe s-au ieftinit în prima lună a acestui an, preţurile fiind în scădere cu 0,13% şi, respectiv, 0,05%. La categoria mărfurilor nealimentare, cele mai mari creşteri de preţ au fost consemnate în cazul tutunului şi ţigărilor (plus 2,01%), cărţilor, revistelor şi ziarelor (plus 1,71%) şi energiei termice (plus 1,22%), în timp ce, la servicii, cel mai mult s-au scumpit telefonia (0,99%), poşta şi telecomunicaţiile (0,73%) şi transporturile rutiere (0,63%). În cazul serviciilor , transportul aerian şi cel interurban au înregistrat scăderi de preţuri de 3,54% şi, respectiv, 0,11%. Preţurile de consum au crescut cu 0,8% în ianuarie 2019, comparativ cu decembrie, în timp ce rata anuală a inflaţiei s-a menţinut la 3,3%, pe fondul scumpirii alimentelor cu 3,77%, mărfurilor nealimentare cu 3,29% şi serviciilor cu 2,71%, potrivit INS. Banca Naţională a României (BNR) a majorat recent la 3% prognoza de inflaţie pentru finalul acestui an şi estimează o inflaţie de 3,1 pentru finalul anului viitor.