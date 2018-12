Cartoful, la mare preț! Este leguma care s-a scumpit cel mai mult anul acesta

Semnificative creșteri de preț au suferit toate legumele și fructele, dar cartofii sunt legumele care s-au scumpit cel mai mult în acest an, creşterea preţului în noiembrie 2018 faţă de decembrie 2017 fiind de 32,07%, în timp ce la mărfuri nealimentare cel mai semnificative creşteri de preţ au fost consemnate la servicii poştale (plus 21,54%), potrivit datelor publicate marţi de Institutul Naţional de Statistică (INS). Scumpiri importante s-au mai înregistrat la legume şi conserve de legume (plus 17,29%) şi gaze naturale (plus 16,61%). Pe de altă parte, ouăle s-au ieftinit cu 21,89% iar fructele proaspete cu 11,17%. În noiembrie faţă de octombrie, ouăle şi cartofii sunt alimentele care s-au scumpit cel mai mult, cu 3,04%, şi respectiv 2,29%. De asemenea, scumpiri au mai fost înregistrate la pâine - 0,83%, făină - 0,43%, băuturi alcoolice - 0,23% şi brânză - 0,36%. La bere, creşterea a fost de 0,30%. Cele mai importante scăderi ale preţurilor au fost înregistrate la citrice şi alte fructe meridionale - 10,72%, dar şi fructe şi conserve din fructe 6% şi fructe proaspete - 1,93%. Rata anuală a inflaţiei în luna noiembrie a scăzut la 3,4%, de la 4,3% în octombrie, în condiţiile în care mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 4,24%, cele alimentare cu 2,86%, în timp ce serviciile au înregistrat un avans de 2,5%.

La mărfurile nealimentare, în luna noiembrie 2018, comparativ cu octombrie, au avut loc uşoare scumpiri la încălţăminte din piele, tricotaje, confecţii. Combustibilii s-au ieftinit, în luna noiembrie 2018 faţă de octombrie, cu 1,29%, dar faţă de decembrie 2017, au crescut cu 13,11%. În ceea ce priveşte serviciile, au avut loc scumpiri la îngrijirea medicală, igienă şi cosmetică, transport urban. Ieftiniri s-au înregistrat la călătoriile cu avionul - 2,72%.