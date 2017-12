Căruţă izbită în plin de un Opel

Membrii unei familii din localitatea Viişoara şi-au văzut moartea cu ochii, ieri după-amiază, după ce căruţa în care se deplasau a fost lovită în plin de o maşină. Accidentul a avut loc, în jurul orei 17.00, pe DN 3 (Constanţa - Ostrov), în afara localităţii Cobadin. Conform poliţiştilor de la Rutieră, şoferul unui autoturism marca Opel, cu numere de înmatriculare de Bulgaria, se deplasa pe DN3, dinspre oraşul Murfatlar către Băneasa. La un moment dat, din cauza neatenţiei, acesta a izbit în plin o căruţă, în care se aflau patru persoane. După impact, maşina a părăsit carosabilul. Şoferul şi pasagerul din dreapta au scăpat teferi şi nevătămaţi. În schimb, trei dintre persoanele aflate în căruţă, două fetiţe de nouă şi, respectiv, 12 ani şi mama lor, au ajuns la Spitalul din Medgidia, cu răni grave. „Veneam de la Cobadin, de la cumnata mea, pe care o cheamă Flori, unde petrecusem câteva ore. Când am văzut că începe ploaia, ne-am hotărât să plecăm acasă. În timp ce mergeam pe marginea drumului, ne-am trezit loviţi de o maşină şi aruncaţi cât colo. După ce mi-am revenit din şoc, le-am văzut pe soţia mea şi pe fata cea mică cu feţele pline de sânge. Fiica mea cea mare plângea şi se ţinea cu mâna de şold. M-am speriat foarte tare”, a povestit căruţaşul, Adrian Costea, de 37 de ani. Cele trei victime au fost transportate la spital, unde au rămas internate.

CĂRUŢAŞ BĂUT Pe de altă parte, şoferul, I.Ş., de 36 de ani, din Constanţa, a declarat că totul s-a întâmplat fulgerător. „Când am ajuns în dreptul căruţei, am văzut-o venind spre mine şi am tras de volan ca să evit impactul cu ea sau cu alte maşini care ar fi putut circula pe contrasens. Aşa am ajuns pe câmp”, a spus şoferul Opelului. Poliţiştii de la Rutieră l-au testat pe conducătorul auto cu aparatul Drager şi au constatat că acesta nu consumase băuturi alcoolice. Căruţaşul, în schimb, avea o alcoolemie de 0,56 mg/l alcool pur în aerul expirat. Oamenii legii continuă cercetările pentru a stabili împrejurările exacte în care a avut loc accidentul.